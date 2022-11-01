2022年11月2日 更新说明

“我乃解良一武夫，蒙我主以兄弟相待，桃园结义三十余年情同手足，从不相疑。汉中王委我以大任，义重如山。我堂堂丈夫，焉能背义投敌？城若破，有死而已！玉可碎而不可改其白，竹可焚而不可毁其节！身虽死，名可垂于竹帛也！又何惧哉！”

【DLC更新】

更新：新增结局[王朝终结者]，一统天下后选择该结局，可挑战秦、汉、唐、宋、明、梁山六大势力的联合攻打。

注意：伟业选择大秦帝国这类，或者剧本选择王朝乱斗，该结局不可用。

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