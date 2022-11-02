《天地归虚》太初世界开启第一次世界版本更新

各位道友好~

经过了长达两个月的法则修复与创造，我们终于为世界升级版本更新做好了准备，就在此刻！

因被人族射日英雄影响，曾经停滞的世界主线将往前推进一大步。而，在世界衍生这段故事之时，受天地影响应运而生的神秘历练法宝也即将出世，期待各位道友的探索。

世界升级后，原本受限于灵力上限的各位道友也能相应的恢复自身法力，到达全新的境界。除此之外，还有更多全新的大陆地块，秘境奇谈正在等待各位道友的发现。

闲话也说得差不多了，来看看我们的太初世界都有了什么新改变！

1.新增主线内容-后羿射日：完成主线任务【大禹治水】后，回到门派可领取任务进行后续冒险

2.新增系统-造化塔：完成【后羿射日】主线后解锁爬塔玩法

3.开放新境界-大罗天仙

4.开放新区域-雷泽及相应区域副本

5.对门派内建筑功能界面进行了大幅优化，降低了性能占用，提高了UI响应速度；

6.炼器室新增洗练功能，现在可以通过洗练界面对武器现有的词条进行刷新；对铸造功能进行了修改，现在可以通过投入材料来限定产出武器的词条种类。

7.道场功能进行了重置，大幅提升了道场获取的经验，同时增加了灵气演化机制，可以通过不同的装饰物来影响不同灵根弟子修炼速度

8.调整人物成长，降低打怪获取的经验值，经验主要获取途径改为为【修炼】获得

9.新增物品支持角色洗点

10.添加新法宝类型-弓

11.新增技能及相应术法书

12.新增自动战斗，战斗中可使用自动战斗功能

13.门派天命新增节点，原本的升级门派功能转入至新节点功能上

14.优化了消耗品（不包含丹药）使用，现在能批量使用消耗品了

《天地归虚》作为一个尚未完善的世界，我们还在持续不断的为其增添法则，期待各位道友的到来与反馈。

若看到任何天道裂缝或感悟到任何天道法则，请随时于社区中留下您的建议。

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