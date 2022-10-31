测试分支更新日志 22-11-1

修复错误：

1.修复玉女神剑施展过程中施展其它功法时，人物的蓄式不足7个也会触发七星横链的BUG

2.修复玉女神剑特效生效后继续施展时会消耗达摩剑法、太玄神刀效果层数的BUG

3.修复界青暗手快剑逆练特效描述错误的BUG

4.修复传剑后突破即生效的功法特效未生效的BUG

5.修复外敷药物后伤病界面显示层级错误的BUG

6.修复战斗形象设置中的形象未按人物显示性别显示的BUG

7.修复创建角色界面的各个滑动条两端的按钮失效的BUG

8.修复人物行囊界面多选丢弃任意物品后可以继续点击丢弃按钮的BUG

9.修复可以向村镇寨的一阶人物申请举办招亲的BUG

10.修复可以找手艺人修理药霜、毒砂的BUG

11.修复护手浮光破罔的描述错误的BUG，“早就”应为“造就”

12.修复鲛绡宝衣的描述错误的BUG，鲛绡宝衣前多了“燕”字

13.修复制造预览中建筑名称没及时刷新的BUG

14.修复产业视图没有经营进度的建筑不显示工作人数的BUG

15.修复建造时按ESC没有退出而是弹出系统菜单的BUG

16.修复规划产业建筑时按ESC没有退出而是弹出系统菜单的BUG

17.修复经营界面中，事件簿只有一页的情况下，点击换页会报错的BUG

18.修复部分情况下，村民名册界面检索出村民后，退出村民名册界面再打开报错的BUG

19.修复部分情况下，村民名册界面连续驱逐村民会使界面返回顶部的BUG

20.修复商队到达目的地后没有将银钱上交给商会的BUG

21.修复部分已被关押至石屋的入魔人，因人物数据被异常改动使其变为未入魔状态后报错的BUG

新增内容：

1.新增人物战斗功法排序功能：

1.1.在人物运功界面，可点击“修改战斗功法排序”按钮，调整当前运功配置在战斗中的排列顺序

1.2.每一套运功配置可单独设置战斗中功法的排列顺序

1.3.除了第一排、第二排在战斗中最直观可见的功法栏位外，还有第三排额外栏位，供运起了超过18个可施展的功法的玩家

2.新增地块标记功能：

2.1.可将需要关注的地格标记，并在派遣列表中找到该地格

2.2.被标记的地格即使没有派遣村民，也会一直存在于派遣列表中，方便玩家随时向该地点派遣村民

2.3.标记与派遣有明确的层级关联，派遣村民会自动标记地格，但标记地格并不需要向地格派遣村民，在派遣列表中移除地格会同时取消标记和派遣

2.4.请先不要把见到的所有地格都标记……

（后续更新会为该界面增加筛选、排序等功能，同时优化该界面在显示大量地格时的效率）

3.新增厢房一键入住、一键清除功能：

3.1.一键入住会优先安排心情最低的村民入住

3.2.一键清除会优先让村民住回居所

3.3.手动安排村民入住厢房时，可选村民会按心情由低到高排序

4.新增与坟墓的互动：

4.1.祭拜逝者：每个月可对每个坟墓进行一次，通过消耗时间与资源，可恢复坟墓的耐久度，以寄托对逝者的哀思

4.2.修葺坟墓：每个月可对每个坟墓进行一次，当坟墓不为最高级别的豪华坟墓时，可消耗时间和资源，将坟墓修葺至更高等级，以寄托对逝者的哀思

4.3.摸金倒斗：每个月可对每个坟墓进行一次，一定几率可以找到埋藏在坟墓中的资源、物品、或……，以寄托对逝者的哀思……？ 4.3.1.挖掘身份远高于当前侵袭进度的人物的坟墓，会遇到极大的危险，请不要轻易尝试！



数据调整：

1.制造预览的计算已经迁移至后端：

1.1.MakeResult和MakeResultStage改为可序列化，并移动到GameData.Domains.Building目录下

1.2.MakeResultStage的TemplateIdAndSubTypeIdList字段，因序列化问题拆成TemplateIdList和SubTypeIdList，构造函数的参数相应变化，其他使用接口无变化

1.3.新增后端方法 GameData.Domains.Building.BuildingDomain.GetMakeResult

1.4.前端在CheckMakeCondition时会调后端的GetMakeResult来刷新_makeResult

1.5.药品材料的品级计算公式移动到公共区域GameData.Domains.Building.SharedMethods.GetHerbMaterialTempGrade

2.地点全名改为从后端获取州域地块等数据，然后到前端生成最终结果，地块TIP等所有使用的地方随之修改：

2.1.新增序列化数据GameData.Domains.Map.FullBlockName

2.2.修改了后端方法GameData.Domains.Map.MapDomain.GetBlockFullName

2.3.从后端的GetBlockFullName获取数据后到前端的WorldMapModel.GetFullBlockName中生成

事件编辑器：

1.修复事件文本中包含英文引号时打开事件会报错的问题，但此前已经在事件文本中输入英文引号而导致报错的事件，需手动打开事件组下方的index.lua文件，将其中的英文引号改为中文引号

2.修复如果新增配置项没有填写ConfigName和DestRefName，启动游戏时会报错卡死的问题，现在会红字警告提示哪个文件出问题并且也不会在读条的时候卡住流程了

MOD比赛参赛MOD展示：

在忍痛淘汰了大量不能在官网展示的MOD后，我们非常欣喜、备受鼓舞地在官网展示出了第一批符合比赛要求的MOD，供大家了解MOD比赛的进行状态！

大家可前往以下页面，查看第一批参赛MOD，并通过该页面中的创意工坊链接及简介进一步了解参赛MOD的情况，

我们无比期待您的作品能够出现在我们的参赛MOD之中！

点击这里 或访问以下链接：

https://www.conchship.com.cn/archives/2269

同时，为了更好的给大家提供MOD制作的支持，我们开通了官方的MOD制作群，

大家可以加入该群一起交流MOD制作的心得，我们也会在制作之余，尽最大努力为各位MOD作者提供一定的支持，

此外，我们深知处于早期版本的事件编辑器还有非常大的调整和优化空间，大家也可以通过该群，与我们一同完善编辑器的使用！

MOD制作交流群：683414572

游戏优化更新：