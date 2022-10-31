V0.1.19 更新日志

更新列表：
- 剧情调整：
- 成都登云子支线，可重复判定道德值，若道德≥10，触发支线，小于10，可道德10后再触发。
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恭州渡口触发黑无常任务，无论如何选择，都会在成都城东再次遇到黑无常并且触发黑无常后续任务。
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探索调整：
黑泥沼和药王洞如踩到气泡，不会死亡返回开始界面，而是返回入口位置，可重新探索
- 新增功能[野擂台]：
- 君山新增野擂台，江湖&羽衣线通关后触发完君山相关支线后，离开君山大殿后触发
- 野擂台可随机单挑迎战江湖隐藏人物，连胜8阵可获得随机奖励并获得新特性【南侠】，野擂台会遇到武功高深莫测或相当离大谱的敌人，武学修为不足可能会挑战失败
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野擂台触发后，在君山丐帮擂台左侧会出现恢复存档篝火
- 新增特性：
新增部分武功满级后的奖励特性，此次主要新增了刀法、棍法、暗器、指法、特殊类的武学特性，分别为：
刀法
1）【2星刀法】狂风扫叶刀 LV.9级新增特性
2）【3星刀法】陆家扶风刀 LV.9级新增特性
3）【3星刀法】太湖断门刀 LV.9级新增特性
4）【6星刀法】藏边血刀法 LV.9级新增特性
棍法
1）【2星棍法】呼延棍法 LV.9级新增特性
2）【5星棍法】鹤蛇八打钢杖法 LV.9级新增特性
3）【5星棍法】大游龙棍法 LV.15级新增特性
指法
1）【3星武学】清凉扇法 LV.13级新增特性
2）【3星武学】潇湘十八摸 LV.18级新增特性
3）【4星武学】千虫万噬手 LV.13级新增特性
4）【4星武学】佛手拈花指 LV.18级新增特性
5）【6星武学】三地狱摩诃指 LV.15级新增特性【新增武功，野擂台稀有隐藏NPC可偷窃】
6）【6星武学】花间弄蝶二十八式 LV.18级新增特性【新增武功，野擂台稀有隐藏NPC可偷窃】
特殊武学
1）嘴皮功 LV.9级新增特性
2）麻姑献寿 LV.9级新增特性
3）拂尘游身功 LV.13级新增特性
暗器武学
1）【4星武学】透骨钻心钉 LV.9级新增特性
2）【5星武学】乾坤一掷 LV.9级新增特性、
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