《筒楼异事》10月31日更新，结局增加新内容！

它来了它来了！渣作者带着一波更新来了！这次为大家带来真剧情的优化增加！和bug的修复：

在真结局增加了更多的场景互动，增加了对结局更多的说明~

结局玩家故事里更换了全新的童年故事！看看哪些幸运儿被选上吧！

修改更换了某些场景内的贴图。

再次改变了祭品关卡的提示，增加了更多的细节！

修复了在晚上二楼的猫消失后，点击空白处仍然出现对话的bug。

修复了“方大大”“赵大大”傻傻分不清的bug

修改了游戏中的一些错别字。

对游戏性能进行了优化。

这次更新主要的目的是让大家能明白结局的剧情，使筒楼背后隐藏的故事线更加清晰！（渣作者熬夜连肝n张画T T）不过现在结局的剧情和之前的比起来更容易理解啦（或许？）。

现在想想，能从一开始的毕设一步步完成到现在的程度，真的好不容易（泪目）！在大学时期摸鱼不上课打游戏获得的的一点点的灵感，让我设计出我的毕业作品。之后还在比赛中拿了奖，在一丢丢的成就感的支撑下半摆半肝地做完了游戏~虽然披着“中式恐怖”的外壳，但筒楼在渣作者眼里其实就是简单的解密模式+格兰芬多三人组合+烂大街的表里世界设定的糅杂混合物O O。说了这么多总之就是，谢谢大家支持我的游戏，我会继续努力哒！

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