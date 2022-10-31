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觅长生 update for 31 October 2022

【稳定版本0.9.1.181/测试版本0.9.2.521】10.31更新公告

Share · View all patches · Build 9834768 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

特别提醒：
目前渡劫飞升尚未完整制作完成，所以在稳定版中暂未开放，可以切换到测试分支体验。

更新：

  1. 添加了公孙季剧情线
    现在在完成英杰会的听雨阁任务后，公孙家就会向玩家开放了。
    待时间流逝到100年后，你会在宁州大地图上遭遇正在被风雨楼杀手追杀的离火门叛徒长老，意外获得风雨楼令牌后，公孙季会再次邀请你去听雨阁品酒，品酒过后，若是你满足了公孙季的要求，便会得知公孙家与风雨楼之间的秘闻。
    同时公孙季的个人形象也同时更新了。

  2. 添加了风雨楼杀手玩法
    在公孙家的剧情后续中，公孙季会邀请你加入风雨楼成为风雨楼的杀手，自此你便可进入风雨楼并且通过接取杀手任务获得报酬。

  3. 龙宫雷狱阵
    雷狱阵终于修复完成了。
    现在收集完3根引雷柱并完成上交后，可以开启雷狱阵。
    玩家体道融汇贯通后可以入阵引雷锻体，并且领悟异火《九天劫火》。
    九天劫火：天阶上火系神通，9火。【异火】造成85/116/184/320/640点伤害，自身获得【灼烧】*10/12/16/20/40

  4. 覆海大圣突破化神
    在玩家完成龙宫任务，九霄回归龙宫50年后，覆海大圣成功突破化神。
    此时玩家回到龙宫会触发相应剧情。

  5. 新增了一套新的服饰
    这次新增的是道服款。男修和女修各有四套不同颜色的版本。

  6. 新增了一些人物脸部素材
    分别为男修和女修增加了若干眼睛和发型。

  7. 增加了战场的打击效果
    我们为战斗中受到打击的单位增加了一个击退效果。

  8. 更新了各种过时间结算读条时的动画.

  9. 现在炼丹时会根据你使用的丹炉更换炼丹界面的丹炉形象。

优化：

  1. 优化了英杰会林家的战斗AI
    现在林家修士不会一直叠盾不打人了。

  2. 优化了大地图野外草药采集时的文案提示
    现在在文案中会提示妖兽的境界了。

  3. 优化了告示牌的刷新逻辑
    现在告示牌刷新只由游戏时间决定。

  4. 优化了洞府取名功能的ui
    美化了一下ui，同时还可以在给洞府命名时随机名字了。

  5. 在炼器的取名处新增了可以随机名字的骰子

  6. 提高了闭关时主修功法提供的思绪的品级和时间。

  7. 优化了游戏开局的部分文案和引导。

  8. 减少了结算卡死的概率

Bug修复：

  1. 修复了破釜沉舟伤害翻倍没有正确生效的bug
  2. 修复了叠炎针图标错误的bug
  3. 修复了焰灵针词缀说明错误的bug
  4. 修复了炼妖散的麒麟之血效果没有生效的bug
  5. 修复了遇到风雨楼杀手请教天魔解体的时候游戏无响应的bug
  6. 修复了在海岛闭关的时候，会判定成在宁州，渡劫时会触发回宁州的分支的bug。
  7. 修复了探查别人时按快速读档F8会导致游戏卡死的bug
  8. 修复了快速战斗后按esc键关闭战斗结算页面会导致部分对话错误和任务失败的bug
  9. 修复了洞府药田右键拖动药草的0.2秒内点左键会卡柱图标的bug
  10. 修复了感应毒时没有显示实时进度的bug
  11. 修复了门派委托时接取任务的NPC死亡会导致委托功能卡死的bug
  12. 修复了海上截杀NPC时会在同一个位置刷新出一个新的NPC的bug
  13. 修复了休息时客栈时间不减少的bug
  14. 修复了休息时不会正常结算导致悬赏任务无法正常进行的bug
  15. 修复了一些文案错误

今日碎碎念：
同步了一下下稳定版，渡劫的话可能还需要一些些时间。
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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到QQ频道或者官方QQ群里找管理或者到论坛发帖。

QQ频道：

  1. 加入觅长生QQ频道在问题反馈子频道发言，加入QQ频道的链接如下
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  2. 加群找管理：
    官方QQ群：
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    觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）
    觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）
    觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已覆灭）
    觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596（已满）
    觅长生-广陵城（官方八群）：421258215（已满）
    觅长生-天机阁（官方⑨群）：305194193（已满）
    觅长生-南崖城（官方十群）：328818782（已满）
    觅长生-蓬沙岛（官方11群）：600912624（已满）
    觅长生-碎星岛（官方12群）：303640436（已满）
    觅长生-千流岛（官方13群）：765812024
    觅长生-北宁海（官方14群）：781156534（已满）
    觅长生-雷鸣海（官方15群）：563248770（已满）
    觅长生-化龙海（官方16群）：922759583
    觅长生-图南海（官方17群）：427140375
    觅长生-玄冥海（官方18群）：740232691（已满）
    觅长生-幽冥海（官方19群）：481516430（已满）
    觅长生-吞云海（官方20群）：244562996（已满）
    觅长生-南宁海（官方21群）：775894308（已满）
    觅长生-西宁海（官方22群）：777505112（已满）
    觅长生-竹山宗（官方23群）：648480808（已满）
    觅长生-离火门（官方24群）：215492416（已覆灭）
    觅长生-化尘教（官方25群）：558183896（已满）
    觅长生-方壶山（官方26群）：901745394（已满）
    觅长生-沃焦山（官方27群）：712692344（已满）
    觅长生-连石山（官方28群）：272808762（已满）
    觅长生-风雷谷（官方29群）：897065199（已满）
    觅长生-正阳山（官方30群）：561687161
    觅长生-星河剑派（官方31群）：145280446（已满）
    觅长生-金虹剑派（官方32群）：545885352（已满）
    觅长生-无尽海渊（官方33群）：139292257（已满）
    觅长生-浪方海域（官方34群）：866526008（已满）
    觅长生-伴月楼（官方35群）：516442416（已满）
    觅长生-问道楼（官方36群）：679582752（已满）
    觅长生-灵药堂（官方37群）：211460950（已满）
    觅长生-百宝行（官方38群）：120537623

游戏官方论坛：
3DM论坛觅长生专版
百度贴吧觅长生吧

游戏WIKI
[url=https://wiki.biligame.com/mcs/首页]觅长生wiki[/url]

Changed files in this update

觅长生 Content Depot 1189491
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