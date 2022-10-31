【稳定版本0.9.1.181/测试版本0.9.2.521】10.31更新公告

特别提醒：

目前渡劫飞升尚未完整制作完成，所以在稳定版中暂未开放，可以切换到测试分支体验。

更新：

添加了公孙季剧情线

现在在完成英杰会的听雨阁任务后，公孙家就会向玩家开放了。

待时间流逝到100年后，你会在宁州大地图上遭遇正在被风雨楼杀手追杀的离火门叛徒长老，意外获得风雨楼令牌后，公孙季会再次邀请你去听雨阁品酒，品酒过后，若是你满足了公孙季的要求，便会得知公孙家与风雨楼之间的秘闻。

同时公孙季的个人形象也同时更新了。

添加了风雨楼杀手玩法

在公孙家的剧情后续中，公孙季会邀请你加入风雨楼成为风雨楼的杀手，自此你便可进入风雨楼并且通过接取杀手任务获得报酬。

龙宫雷狱阵

雷狱阵终于修复完成了。

现在收集完3根引雷柱并完成上交后，可以开启雷狱阵。

玩家体道融汇贯通后可以入阵引雷锻体，并且领悟异火《九天劫火》。

九天劫火：天阶上火系神通，9火。【异火】造成85/116/184/320/640点伤害，自身获得【灼烧】*10/12/16/20/40

覆海大圣突破化神

在玩家完成龙宫任务，九霄回归龙宫50年后，覆海大圣成功突破化神。

此时玩家回到龙宫会触发相应剧情。

新增了一套新的服饰

这次新增的是道服款。男修和女修各有四套不同颜色的版本。

新增了一些人物脸部素材

分别为男修和女修增加了若干眼睛和发型。

增加了战场的打击效果

我们为战斗中受到打击的单位增加了一个击退效果。

更新了各种过时间结算读条时的动画.