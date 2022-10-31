【稳定版本0.9.1.181/测试版本0.9.2.521】10.31更新公告

特别提醒：
目前渡劫飞升尚未完整制作完成，所以在稳定版中暂未开放，可以切换到测试分支体验。
更新：
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添加了公孙季剧情线
现在在完成英杰会的听雨阁任务后，公孙家就会向玩家开放了。
待时间流逝到100年后，你会在宁州大地图上遭遇正在被风雨楼杀手追杀的离火门叛徒长老，意外获得风雨楼令牌后，公孙季会再次邀请你去听雨阁品酒，品酒过后，若是你满足了公孙季的要求，便会得知公孙家与风雨楼之间的秘闻。
同时公孙季的个人形象也同时更新了。
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添加了风雨楼杀手玩法
在公孙家的剧情后续中，公孙季会邀请你加入风雨楼成为风雨楼的杀手，自此你便可进入风雨楼并且通过接取杀手任务获得报酬。
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龙宫雷狱阵
雷狱阵终于修复完成了。
现在收集完3根引雷柱并完成上交后，可以开启雷狱阵。
玩家体道融汇贯通后可以入阵引雷锻体，并且领悟异火《九天劫火》。
九天劫火：天阶上火系神通，9火。【异火】造成85/116/184/320/640点伤害，自身获得【灼烧】*10/12/16/20/40
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覆海大圣突破化神
在玩家完成龙宫任务，九霄回归龙宫50年后，覆海大圣成功突破化神。
此时玩家回到龙宫会触发相应剧情。
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新增了一套新的服饰
这次新增的是道服款。男修和女修各有四套不同颜色的版本。
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新增了一些人物脸部素材
分别为男修和女修增加了若干眼睛和发型。
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增加了战场的打击效果
我们为战斗中受到打击的单位增加了一个击退效果。
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更新了各种过时间结算读条时的动画.
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现在炼丹时会根据你使用的丹炉更换炼丹界面的丹炉形象。
优化：
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优化了英杰会林家的战斗AI
现在林家修士不会一直叠盾不打人了。
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优化了大地图野外草药采集时的文案提示
现在在文案中会提示妖兽的境界了。
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优化了告示牌的刷新逻辑
现在告示牌刷新只由游戏时间决定。
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优化了洞府取名功能的ui
美化了一下ui，同时还可以在给洞府命名时随机名字了。
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在炼器的取名处新增了可以随机名字的骰子
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提高了闭关时主修功法提供的思绪的品级和时间。
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优化了游戏开局的部分文案和引导。
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减少了结算卡死的概率
Bug修复：
- 修复了破釜沉舟伤害翻倍没有正确生效的bug
- 修复了叠炎针图标错误的bug
- 修复了焰灵针词缀说明错误的bug
- 修复了炼妖散的麒麟之血效果没有生效的bug
- 修复了遇到风雨楼杀手请教天魔解体的时候游戏无响应的bug
- 修复了在海岛闭关的时候，会判定成在宁州，渡劫时会触发回宁州的分支的bug。
- 修复了探查别人时按快速读档F8会导致游戏卡死的bug
- 修复了快速战斗后按esc键关闭战斗结算页面会导致部分对话错误和任务失败的bug
- 修复了洞府药田右键拖动药草的0.2秒内点左键会卡柱图标的bug
- 修复了感应毒时没有显示实时进度的bug
- 修复了门派委托时接取任务的NPC死亡会导致委托功能卡死的bug
- 修复了海上截杀NPC时会在同一个位置刷新出一个新的NPC的bug
- 修复了休息时客栈时间不减少的bug
- 修复了休息时不会正常结算导致悬赏任务无法正常进行的bug
- 修复了一些文案错误
今日碎碎念：
同步了一下下稳定版，渡劫的话可能还需要一些些时间。
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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到QQ频道或者官方QQ群里找管理或者到论坛发帖。
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