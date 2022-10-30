游戏版本更新至1.01

游戏难度调整：

各级别的子机火力技能点消耗由原先的1、2、3、4改为1、1、2、2；

3d关卡略微降低了弹幕难度，并且关卡初始残机数由0改为2。

Bug修复：

修正了某些情况下疮痍菜单无法点击的问题；

修正了一些不为人知的Bug。

游戏体验改良：

微调了选关地图中鼠标触碰版边移动视角的手感（降低了左右移速）。此方面如果还有什么好的建议欢迎继续反馈；

取消了对话时默认每隔1分钟会自动跳转至下一句的设置。

由于我们是第一次制作这样体量的游戏，很多地方没有调整至最佳状态，可能造成了您不好的游戏体验，对此我们深表歉意。

我们知道有不少STG玩家对本作品的玩法并不感兴趣，对此给出差评完全可以理解。但是本作品后半段（区域4以后）有相当多的隐藏元素，关卡演出也有很多亮点，还是希望大家不要错过这部作品。

关于关卡难度方面，通过成就统计我们可以看到，有相当部分的玩家卡在了区域2与区域3之间，还有一部分玩家卡在了5-1。对此我们按上面所述调整了游戏难度，希望能解决大家的卡关问题。

另一方面，对于一些只想看剧情的玩家，也许并不想花太多时间在攻略关卡上。对此我们设置了一个游戏秘籍，可以获得类似于无限残机的效果（使用秘籍后无法获取该关卡成就，重启关卡后恢复）。由于时间仓促，没有进行很严谨的测试。为防止引发别的问题，此秘籍暂不公开，如有需要可以加入我们的交流群（872266253）来获取。如果不方便加群也可以在本通知下方留言，我们会视需求在日后公开此秘籍。

最后感谢大家的支持，如有问题可以继续反馈给我们，愿和您一起打造优秀的游戏作品！