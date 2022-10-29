大家好，为了使事件编辑器在足够稳定前，不直接影响到大部分玩家的正常游戏，减少BUG的发生，我们将为事件编辑器开放一条全新的游戏分支，

针对事件编辑器分支，需要注意的是：

1.该分支的游戏本体内容不会同步至其它游戏分支

2.在该分支编写的MOD事件，可正常发布用于正式分支与测试分支

3.该分支会在事件编辑器足够稳定前得到一定的使用优化后，合并至主要分支

4.新增配置数据时，还望各位MOD作者，能够在我们解决各配置表ID唯一不可复用的问题前，在MOD的说明信息中，大致说明已使用的配置表ID，我们会在今后的优化中，逐渐解除该限制

做为一套仍处于探索期的事件编辑器，

我们一方面期待大家能够使用它高度的开放性完成怎样令人激动的剧情事件类MOD，

另一方面，也很期待能与大家尽可能多的讨论其易用性和扩展性，

希望大家多多反馈事件编辑器的使用状况，我们会努力优化事件编辑器的不足之处，让我们一同创造更加有趣的游戏！

如果你对制作剧情事件类MOD有兴趣，可以打开以下链接，了解事件编辑器各方面的使用方法和可使用的内容：

点击这里 或者复制以下链接访问

https://help.conchship.com.cn/knowledgebase.php?category=3

你可以通过以下方法，切换至事件编辑器分支，开始创建属于你的完美故事！

第一步：打开您的Steam，找到《太吾绘卷》，点击鼠标右键，选择“属性”



第二步：点击“测试版”



第三步：选择“event-teat-事件编辑器分支”即可进入事件编辑器分支，选择完成后Steam将会自动更新

