2022年10月29日 更新说明

【新增功能】

在武将面板上，可以选择本地电脑图片，设置成武将形象。

【注意事项】

1.如果图片路径发生变动，则链接失效，需要重新设置。

2.历史武将只需要设置一次，即可对所有存档生效，一劳永逸。

3.自己和虚构武将不固定，每个存档需要单独设置，互不影响。

4.可私下分享自己的武将图像包，在【新手指南】中有详细说明。

5.自娱自乐，拜托不要公开分享不良图像包，不然作者狗头不保。

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