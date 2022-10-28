2022年10月29日 更新说明

【新增功能】
在武将面板上，可以选择本地电脑图片，设置成武将形象。
【注意事项】
1.如果图片路径发生变动，则链接失效，需要重新设置。
2.历史武将只需要设置一次，即可对所有存档生效，一劳永逸。
3.自己和虚构武将不固定，每个存档需要单独设置，互不影响。
4.可私下分享自己的武将图像包，在【新手指南】中有详细说明。
5.自娱自乐，拜托不要公开分享不良图像包，不然作者狗头不保。
交流QQ群4：607451655（新）
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【注意事项】
1.如果图片路径发生变动，则链接失效，需要重新设置。
2.历史武将只需要设置一次，即可对所有存档生效，一劳永逸。
3.自己和虚构武将不固定，每个存档需要单独设置，互不影响。
4.可私下分享自己的武将图像包，在【新手指南】中有详细说明。
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