2022/10/28 更新及修复

√1、添加-炼器御兽玩法-吞噬兽魂【可获得太极之力与魂兽神属性】（需解锁魂兽天赋：御兽之主）

√2、添加-炼器御兽玩法-吞噬气运【可获得阴阳之力与魂兽灵、智属性】（需解锁魂兽天赋：仙命之魂）

√3、添加-炼器御兽玩法-吞噬法宝【可获得四象麒麟之意与魂兽炼、化属性】（需解锁魂兽天赋：吞噬天地）

√1、修复-学习完所有的寻宝怪物的功法后战斗报错的BUG

√2、修复-无法点击万界幻空的BUG

√3、修复-炼制法宝过程中灵气不足后永久的占用该炼制位的BUG（清空所有炼器功能后重置法宝炼制数量）

√4、修复-炼器、御兽天赋无法激活的BUG

√5、修复-炼丹后气血不足回到房屋内依旧可以继续炼丹的BUG

√6、修复-炼器天赋判断条件错误的BUG

√7、修复-不保存掉落在地上的物品的专属属性的BUG

√8、修复-归元或精炼灵材过程中存档读档灵气归0的BUG

√9、修复-御兽使、魂兽升级经验关联错误导致升级后扣除经验错误的BUG

√10、修复-部分非基础天赋显示错误的BUG

√11、修复-法宝洗练基础属性会改变成其他属性的BUG

√12、修复-法宝逆练贴图不变化的BUG

√13、修复-完成御兽任务后奖励加成不正确的BUG（御兽属性、御兽经验、魂兽经验等）

√14、修复-洗练具有神炼属性的法宝时信息和洗练图标错位的BUG

√15、修复-炼丹丹效文本不正确的BUG

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