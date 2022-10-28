10月28日更新说明：新勇者、新BOSS、新难度

各位玩家周末好！我是勇者之书制作人Gtc

非常开心，我们游戏已经上架了一个月了，作为七颗枚游戏的第一部作品，我们深知有很多不足之处

但你们的鼓励、喜爱，总能让我们的内心产生无穷的动力，谢谢你们！

我由衷的希望勇书能在大家的共同努力下变成一款优秀的国单作品。

我们这个月进行了爆种更新，以下是更新内容：

功能新增：

之前的大地图结构是固定的，导致每一次游戏流程体验都大同小异，这明显是与Roguelike玩法相违背的，现在我们加入了随机生成大地图的系统，力图给玩家更好的Roguelike体验

重做了热度模式和UI，现在开放了18个等级的热度

泪目，在纹章图鉴页面可以看到双重纹章的合成公式了

纹章融合的功能更强大了！即使不按照合成公式也可以随意融合两个传说纹章，将获得一个传说纹章或者一个精英级别的噩梦纹章（热度等级6之后才有可能出现精英噩梦纹章，因为在这之前你并没有解锁他）； 融合两个精英级别的噩梦纹章可以获得一个BOSS级别的噩梦纹章

战斗中的宝箱有可能会爆出纹章或者果实了

战斗中可以查看勇者天赋了

勇者新增：

基础职业——重甲（UP属性：防守/生命）

进阶后——领主

勇者介绍：“盾与锤的威压使得敌人动弹不得。当队友受到攻击时，他总是第一时间站出来抗下所有并给予反击”

新增重甲天赋

新增重甲神器“暗金盾”

BOSS新增：

森林篇章增加了随机BOSS——毒虫

“会吃人和喷毒的虫子应该挺招人待见吧？”

沙漠篇章增加了随机BOSS——长耳跳鼠

“是兔子还是老鼠？噢，原来是个疯子。”

新增了4个BOSS级别噩梦纹章（下文中详细介绍）

PS：非常抱歉！原定城镇篇章的新BOSS因为制作时间不够，所以我们把他放到了下个月更新

纹章：

稀有纹章（蓝）

新增防守池纹章“临危不惧”： 若自身没有格挡/闪避，本次受到的战斗伤害-2 若自身没有格挡/闪避，本次受到的战斗伤害-4 若自身没有格挡/闪避，本次受到的战斗伤害-6

新增生命池纹章“灵魂滋养”： 若本次战斗胜利时满血，最大生命值永久+1 若本次战斗胜利时满血，最大生命值永久+2 若本次战斗胜利时满血，最大生命值永久+3

新增技巧池纹章“掩护射击”： 所有地形的原有效果失效，改为每一种地形提供命中率+10% 所有地形的原有效果失效，改为每一种地形提供命中率+15% 所有地形的原有效果失效，改为每一种地形提供命中率+20%

删除生命池纹章“荆棘”

删除技巧池纹章“奋起”

史诗纹章（紫）

新增生命池纹章“铜质鳞片”： 每当受伤后，获得2荆棘 每当受伤后，获得4荆棘

原有防守池纹章“不痛不痒”：敌方造成伤害大于8时，获得一次护盾

效果改为：敌方造成伤害大于8后，获得一次护盾

传说纹章（橙）

新增力量池纹章“两极分化”：造成的战斗伤害与受到的战斗伤害都会翻倍

新增魔法池纹章“死而后已”：场上任意单位死亡时，留下陷阱，对敌方造成他自己20%当前最大生命值的真实伤害和禁锢

新增技巧池纹章“心眼”：暴击倍率提升至3倍

新增魔防池纹章“驭血术”：自身生命恢复溢出的生命值会对周围造成AOE真实伤害

原有生命池纹章“泯灭本源”：基础最大生命值+50%，但受伤时改为扣除最大生命值

效果改为：受伤时变为扣除最大生命值，恢复时变为增加最大生命值，但无法获得自愈（战斗中生效）

原有速度池纹章“速度压制”：速度高于对方7点时，对决、看破时攻击次数+1

效果改为 ：每当速度高于对方10点时，对决、看破时攻击次数+1

原有生命池纹章“千金四两”：每一点最大生命值都会造成额外真实伤害，但每回合开始时，基础最大生命值会在5~30之间随机变幻

名字改为“善变”，效果改为：每一点最大生命值都会添加至暴击率，但每回合开始时，基础最大生命值会在10~30之间随机变幻

原有魔防池纹章“风的赞美”：每当友方获得增益效果时，自身获得连击+1

转移到魔法池，效果改为：每当攻击范围内的敌方被施加异常状态时，自身连击+1

原有魔法池纹章“亦正亦邪”：每当攻击范围内的敌方被施加异常状态时，自身随机获得一个增益效果

转移到魔防池子，效果改为：每当任意敌方被施加异常状态时，自身随机获得一个增益效果

原有力量池纹章“绝地反击”转移到防守池

原有生命池纹章“异常迭代”转移到魔法池

删除魔法池纹章“援军”

双重纹章

新增纹章“双·电光火石”：每当暴击时对周围所有敌方造成本场（暴击+闪避）次数X2的真实伤害，每当闪避时对周围1名敌方造成（速度+技巧）属性值真实伤害

新增纹章“双·千金四两”：造成战斗伤害时，溢出的命中率和最大生命值都会添加至暴击率，但每回合开始时，基础最大生命值会在10~40之间随机变幻

新增纹章“双·凝盾涌流”：自身生命恢复溢出的生命值可生成护盾，且会对周围造成AOE真实伤害

新增纹章“双·势大力沉”：造成战斗伤害翻倍，受到敌方看破/对决的次数+1

新增纹章“双·轻风细雨”：敌方获得异常状态或自身闪避时，自身连击+1

新增纹章“双·盾之泰然”：每当格挡时获得一个护盾，且对决、看破、反击时附带护盾量的真实伤害

删除纹章“双·矢力同心”

删除纹章“双·效果拔群”

噩梦纹章

（毒虫）新增BOSS纹章“销魂蚀骨”：受到攻击时，喷射出数枚毒汁，在地图随机格子生成，敌方触碰后每层中毒+5

（热度6以上毒虫）新增BOSS纹章“异能俘获”：每当敌方获得异常状态时，随机一名我方单位获得圣盾

（长耳跳鼠）新增BOSS纹章“大步流星”：移动距离+2，每移动1格后，下一次命中额外增加7点真实伤害，到达五格后封顶，并且命中后对敌方造成禁锢

（热度6以上长耳跳鼠）新增BOSS纹章“屹立不倒”：受到致命伤害后触发，免疫所有伤害一回合，本场战斗接下来的时间内暴击率/暴击伤害+50%，（每场战斗一次）

精英纹章“幸运七”：每个回合开始时，随机一项属性+7

效果改为：每个回合开始时，随机一项属性+7，若连续两次相同属性+7，则该属性永久+7

精英纹章“天主光环”：每当友方受到伤害时，所有友方获得5自愈

效果改为：每当自身受到伤害时，所有友方获得3自愈

BOSS纹章“神罚”：每当回合开始时，窃取全场所有召唤物的10点最大生命值

效果改为：每回合开始时，强化场上所有我方召唤物，使他的全属性+2

删除精英纹章“藏针”

删除BOSS纹章“花岗岩”

调整：

由于勇者宝物的属性加成具有重叠性，一个在第一章就拥有爆炸属性加成的勇者是我们不愿意看到的，所以勇者宝物的数值从最高等级+15%下调至10%，并且重新划分了等级，同时也清空了所有宝物等级，并返还了材料，玩家需要重新升级（之前一部分玩家因为BUG产生的异常数量紫色小鬼头我们也一并回收了）

为了更好的应对接下来高难度的热度模式，通用天赋——“长生”“力量精通”“魔法精通”可以升到5级了

BOSS石头人现在会移动了，我们觉得他太笨了，帮他加了1点移动距离

众所周知，勇书具有完备的属性平衡系统，士气属性值极大的影响了对手的暴击率（就算运气好暴击了也没用，格挡就完事了），为了让石头人不被某些暴击流派压制得太狠，我们把他的士气值调高到了趋近于格斗家的程度。

BOSS恶龙现在在非热度机制下（热度等级11）不会睡觉了，同时恶龙的热度机制调整为“每睡眠一回合，全属性+2”

请小心，回合倒计时结束后的全场毒圈伤害大大增强

技巧、速度、士气属性对应加成的暴击率、闪避率、格挡率的公式系数下调0.2

BOSS的生命值上调

BUG修复：