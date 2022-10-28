【测试版本0.9.2.518】10.28更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

添加了公孙季剧情线

现在在完成英杰会的听雨阁任务后，公孙家就会向玩家开放了。

待时间流逝到100年后，你会在宁州大地图上遭遇正在被风雨楼杀手追杀的离火门叛徒长老，意外获得风雨楼令牌后，公孙季会再次邀请你去听雨阁品酒，品酒过后，若是你满足了公孙季的要求，便会得知公孙家与风雨楼之间的秘闻。 添加了风雨楼杀手玩法

在公孙家的剧情后续中，公孙季会邀请你加入风雨楼成为风雨楼的杀手，自此你便可进入风雨楼并且通过接取杀手任务获得报酬。

特别提醒，当你接取了风雨楼的杀手任务后，相关任务的提示会被强制固定在游戏主UI的任务追踪位置处，并覆盖其它的任务追踪。 更新了各种过时间结算读条时的动画

优化：

提高了闭关时主修功法提供的思绪的品级和时间。 优化了游戏开局的部分文案和引导。

Bug修复：

暂时没有被修复的bug→ →

本周碎碎念：

公孙季相关的剧情初步完成，剧情顺利完成后就能获得风雨楼的全套秘术（少一件）。

嗯，如果遇到相关bug和疑问的话请直接拨打番茄← ←（溜

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案