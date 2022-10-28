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太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu update for 28 October 2022

测试分支更新日志 22-10-28

Share · View all patches · Build 9819179 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.
修复错误：

1.修复战斗中有时攻防值过大导致伤害计算错误的BUG
2.修复即身成佛逆练消耗摧破而非护体真气的BUG
3.修复心无定意正练获得额外蓄式会再次触发自身效果的BUG
4.修复轻身术、白猿飞纵术、金顶飞仙、御针行、芝兰玉步、凌云飞渡、嫦娥奔月、羽衣功、草上飞、蛤蟆纵跳功、天蛇翻移动后生效的效果会被迅进拉回指令触发的BUG
5.修复血海凝冰术生效中受到毒害后，功法持续时间结束前战斗结束报错的BUG
6.修复因天地玄一令、鬼神玄一令施展过程中，人物的移动速度被降至最低后，即使玄一令施展结束，人物仍无法立即恢复正常的移动冷却的BUG
7.修复逆练达摩杖法催发中施展护体会中断达摩杖法施展的BUG
8.修复一字混元桩在同时消耗提气架势时仍会生效的BUG
9.修复触发小村异变后不经过村中异变奇遇离开小村，小村异变背景音乐不会关闭的BUG
10.修复地块信息在奇遇中点击路径地格时异常出现的BUG
11.修复制造药、毒时的品级计算错误和说明信息显示错误的BUG
12.修复因使用修改器修改了当前研读的书籍的数据，导致查看研读书籍的说明信息或进行过月时游戏报错的BUG
13.修复因使用修改器修改了当前研读的书籍的数据，导致查看研读书籍的说明信息或进行过月时游戏报错的BUG

优化调整：

1.人物的装备界面新增战斗形象预览和设置功能（小黑人也可以有万种风情，为了乱情瘴的风姿……）：

  • 1.1.可在人物的装备界面，点击人物头像左上方的“战斗形象”按钮，进入战斗形象设置
  • 1.2.在战斗形象设置中，通过点击不同的装备，可开关该装备在战斗中的显示状态
  • 1.3.战斗形象会随装备配置方案一并保存，每套装备配置方案均可单独设置不同装备的显示状态

2.通过更加精细的收获操作，打理更好的太吾村吧！

  • 2.1.新增太吾村产业单个建筑悬浮收获按钮
  • 2.2.可通过有收获的建筑上的收获按钮，查看或一键领取该建筑所有的收获

3.调整了产业建筑上的工作进度显示，使其更加明显且清晰
4.在产业建筑上显示工作者数量
5.产业建筑中的工作者未满，但至少有1人在工作时，不再显示红色的经营者不足的提示，只有在无人经营时才显示明显的提示（这样才对，一人成军多是一件美事！要不要加个设定，社恐村民在有多人一起工作时效率会下降？）
6.按CTRL固定在屏幕上的说明信息的边框及关闭按钮替换为了正式资源
7.以“正”字诀制造药品的时间由1个月调整为0
8.实装制造物品时获得的遗惠点数

数据调整：

1.MakeResultStage 结构体：

  • 1.1.删除TemplateId属性，新增GradeAndId属性，可以同时获取物品的品级和模板ID
  • 1.2.新增ItemType字段，构造函数增加参数，要传入ItemType

2.GetHerbMaterialTempGrade 方法，不再直接使用_makeItemSubTypeId，而是新增参数makeItemSubTypeId，这是为了计算预览时药品的正、奇的不同制造结果，因为药品的正、奇的SubTypeId不同
3.GetMakeResult 方法，内部逻辑有变化，为了预览能够区分药品的正、奇的不同制造结果
4.MouseTipMakeItem类里面的相关字段引用随之更改

（注意这些预览相关数据和逻辑会在下次更新迁移到后端）

游戏优化更新：

Changed depots in alpha branch

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The Scroll Of Taiwu Alpha Depot 838351
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