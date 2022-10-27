《后汉稽异录》测试版V0.78、V0.79更新

————2022/10/01—————

【版本号】V0.79

【剧情】更新至40关本篇+2关外传。

【剧情】追加了一个隐藏结局。全部额外结局已完成。

【剧情】补全、扩充了某些关卡中间的剧情。

【剧情】追加了一位队友。

【剧情】调整了「荥阳之战」「襄阳驰援战」的部分事件。

【平衡】调高了「荥阳之战」的难度。

【平衡】调整了「西域弓骑」「车兵」的强度。

【平衡】降低了「危亡」（困难）模式的难度。

【平衡】调整了「劝诱」「昂扬」系军略的强度。

【平衡】「劝诱」系军略现在无法作用于城门。

【平衡】调整了部分敌军的数值。

【补完】调整/补完了部分人物的能力/特性/军略/强弱属性。

【补完】更新/追加了部分人物的头像。

名将补完计划，又称大众脸转正计划。

【补完】增加了「冶炼所」的可冶炼武器/宝物。

【补完】增加了据点对话/事件。

【补完】「枪兵」「枪骑兵」类现已更名为「矛兵」「矛骑兵」类，并修正了相应的描述。

所谓正本清源。

【补完】更新了部分武器/宝物的名称/图像/描述。

【补完】「昂扬」系军略现在已可以显示成功率。

【补完】补完了部分列传。

【补完】优化了战斗表现。

*（大概……？）

【补完】优化了运行效率。

【补完】删除了部分未使用文件。

【补完】压缩部分文件以减少体积。

【修正】修正了部分敌军能力/强/弱属性设置的错误。

【修正】修正了部分关卡盟军特性错位的错误。

【修正】修正了「车兵」战斗动画武器错位的错误。

【修正】修正了特殊结局完成后，番外会显示某些商店的错误。

【修正】修正了某版本出现的宝物加成未正确生效的错误。

【修正】修正了「襄阳潜袭战」部分事件未能正常触发的错误。

【修正】修正了〔Steam版〕部分情况下第三章完成后相应成就未能解锁的错误。

【修正】修正了部分错字。

————2022/09/12—————

【版本号】V0.78

【剧情】更新至38关本篇+2关外传。第三章完结。

【剧情】追加了一个隐藏结局。

【功能】优化了〔网盘版〕的安装程序。

【补完】更新/追加了部分人物的头像。

【补完】增加了一些关卡的对话。

【补完】补完了部分列传。

【补完】更新了术语解说。

【修正】修正了上个版本战场中不会显示回合数/金钱/功勋的错误。

【修正】修正了部分错字。