【正式版本v0.40】10.27更新公告

更新内容:

对游戏主界面的UI以及操作方式进行了优化， 现在玩家可以更加便捷地在技能，背包与课余行动之间进行切换。



在准备阶段增加了新的内容：准备阶段行动。50+个全新事件等待您的体验。利用准备阶段的行动点参与行动，遇到更多的精彩随机事件吧！

新的内容：技能工房。



利用行动点对自己想掌握的技能进行升级，搭配出最适合自己的技能组合。

新的内容：图书馆。



玩家可以利用准备阶段进行阅读，获得额外的属性加成。

新的内容：烘焙室。



尝试烘焙出更加美味的面包，在填饱自己肚子的同时成为学校中的人气厨师！

新的内容：健身房。



在课余时间锻炼自己的身体，提高自己的魅力与体力，面对压力时更加游刃有余。

新的内容：趣味答题环节

学校时不时会举办趣味答题环节，如果能够答对题目，说不定能够获得丰厚的奖励。

新的内容：交朋友

现在玩家可以在游戏内结交到各种各样的朋友了！

朋友功能是一个全新的系统，在游戏中通过与朋友聊天，送礼物等行动可以加深与朋友们之间的关系，提升好感度，此外，朋友会为你带来各种各样的效果，必要时还能为你提供帮助。



朋友的类型分为很多种，他们根据好感度为你提供不同程度的加成。

玩家可以通过在准备阶段与角色进行社交互动来提升好感。



交流：是最直接提高好感度的方式，耗费行动力来执行。

赠送礼物：不需要消耗行动力，在增加这名朋友的好感度的同时提升对方属性。

请教：当对方某项属性高于玩家30点时可执行，需要消耗行动力和好感度。

指导：当玩家的某项属性大于对方30点时可执行，是快速提升对方好感度和对应属性的方式，需要消耗行动力。

偷窃：偷窃物品会消耗行动力对方进行偷窃，偷窃成功会略微降低对方属性，是排挤对方，降低对方GPA，冲排名的一种手段。但是偷窃失败会显著降低好感度与角色的社交。



其他更新：

增加了5种全新的被动技能。

重置了玩家信息显示界面。

选择的角色模板支持编辑姓名了。

增加了10个与日常八卦相关的事件。

调整内容：

部分特长名称以及效果调整

行动效果与消耗调整

大量技能数值平衡

自动攻击伤害结算方式重置

部分UI排序调整

教程内容更新

血量显示方式更新

事件制作器脚本编辑操作调整

特长点数增长算法与属性增长算法调整

物品属性与价格调整

30多个事件的数值平衡与文字调整