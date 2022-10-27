1.0.3.28 更新说明

1.开放新系列副本五行凶禁

2.开放新探险地图天陷流沙海

3.开放成就系统

4.上调征伐战绩和葬魔战绩的上限

5.上调部分宠物超级技能的效果

6.在完成狐妖任务后，掌握合成精纯狐妖内丹的方法

7.仙盟特使处出售超级符箓

8.调整紫初之气的价格和库存

9.帮助里增加宠物进化的相关信息

10.为刷怪地图和战场的宝箱在可领取状态时添加提醒

11.宠物弹出信息中提示是否可以进阶（洞府开启后）

12.宠物进阶在条件不足时增加线索提示

13.优化过滤页面搜索道具时的使用体验

14.修复特殊情况下强化会超出上限的问题

15.修复元婴属性过多时显示不全的问题

16.修复元婴附身期间属性变化后可能未及时更新的问题

17.修复战场宝箱奖励积攒太多，大于背包容量时无法领取的问题