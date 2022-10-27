1.开放新系列副本五行凶禁
2.开放新探险地图天陷流沙海
3.开放成就系统
4.上调征伐战绩和葬魔战绩的上限
5.上调部分宠物超级技能的效果
6.在完成狐妖任务后，掌握合成精纯狐妖内丹的方法
7.仙盟特使处出售超级符箓
8.调整紫初之气的价格和库存
9.帮助里增加宠物进化的相关信息
10.为刷怪地图和战场的宝箱在可领取状态时添加提醒
11.宠物弹出信息中提示是否可以进阶（洞府开启后）
12.宠物进阶在条件不足时增加线索提示
13.优化过滤页面搜索道具时的使用体验
14.修复特殊情况下强化会超出上限的问题
15.修复元婴属性过多时显示不全的问题
16.修复元婴附身期间属性变化后可能未及时更新的问题
17.修复战场宝箱奖励积攒太多，大于背包容量时无法领取的问题
懒人修仙传2 update for 27 October 2022
1.0.3.28 更新说明
1.开放新系列副本五行凶禁
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update