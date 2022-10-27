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Touhou: Lost Branch of Legend update for 27 October 2022

10月定期更新公告

Share · View all patches · Build 9810320 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

游戏性更新

游戏正式版从v1.1.17更新至v1.1.31

游戏机制修改：精准的攻击不会移除目标的所有闪避了。(会让目标的闪避减少1层)
为每一种颜色新增了一个光耀级展品。新增展品「魔导书」，一些展品的数值做出调整。

为灵梦和魔理沙补全了所有的异色卡牌。
重做了魔理沙初始展品「迷你八卦炉」，现在它在使用红色法力打出攻击牌后触发，增加一层充能。
卡牌进行了大量数值调整，详见：EA版本9月更新列表2，EA版本10月更新列表。

新增事件：「少名针妙丸：向稀有卡牌发起叛逆」。

玉匣模式

当调查等级达到10级时，将在难度选择界面解锁「玉匣」，它们会为游戏带来比较新奇的体验。

其他更新内容

游戏的OST已上线：商店界面链接
新增音乐：风祝之阵、杀意之阵。现在第三幕的Boss们都具有了独特的音乐。
音乐更新为母带版本，曲目之间的音量做了均衡。

更新了「第三幕：风神之湖」后半阶段的场景。（将来会像第二幕一样制作动画）

现在游戏支持macOS操作系统。

下一步计划

我们打算对一些敌人的演出进行优化，包括隐藏Boss；翻新一些界面，比如历史详细界面会如下图这样。

与此同时，琪露诺和绿色卡牌都在开发中。它们属于单独的重大更新内容，不会实时地发布出来。

Changed depots in alpha branch

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Depot 1140152
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