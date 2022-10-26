《古剑奇谭网络版 海外版》10月27日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年10月27日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆活动更新

金番瓜盛筵

枫叶渐红，秋意愈浓，长安胡人区的哈勒维恩近日越发忙碌，似乎是在筹备什么宴会的时候遇到了一点麻烦，赶紧去看看吧。

玩法说明：

前往长安寻找哈勒维恩，与他交互参与匹配进入活动场景 单局游戏中，参与玩家将被随机分成猎手与秸柯莱特，猎手需要在场地中寻找并击败捣乱的秸柯莱特，秸柯莱特可利用自己的特殊能力躲避猎手的追捕，活动时间内累计获得足够积分即可完成活动日常任务。

调整优化：

单局游玩人数由6人提升至10人。

秸柯莱特变身持续时间缩短为15s。

时间到了之后若没有及时与可变身物件交互将恢复秸柯莱特原貌 优化搜寻者穿杨瞄准判断逻辑。

☆斗法调整

战旅榜排名前十，并且在战旅内有获奖资格的仙家弟子，可获取 【称号·月盈亏】；旅榜排名前80，并且在战旅内有获奖资格的仙家弟子，可获取动作【朔方辉月】，战旅榜早上10点结算。

战旅榜，战阶榜将于11月3日清空，个人战阶分，战旅分数、战旅胜场场次记录，战旅个人贡献、战旅个人胜场场次记录将于11月03日清零重置。

进入休赛期后，进行铭锋论剑不再获得【朔月印】，不再增减战阶分数，也不再增减战旅分数，战旅个人贡献分，胜场和参与场次。

斗心系统在赛季末最后一周不可获得斗心，本周斗势境界结算照常进行，下周四不进行斗势境界结算。

斗势境界将在11月3日清零重置。

云海争锋休赛：

盟会占有的仙岛，将被系统收回，成为中立无主仙岛。

盟会资源将被清除，折算为盟会资金发放。

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年10月27日