新增：

•增加门派【霸刀门】（相关任务未实装）。

•增加新的护甲配方，通过霸刀门掌门兑换。

•增加新物品【百炼寒精】，可提高锻造时品质提升的几率，通过霸刀门掌门兑换。

•增加【重铸】功能，可刷新装备的随机属性，在霸刀门的神兵阁进行操作。

•角色武功界面增加切换武学配置的功能。

•编辑器增加模组帮助编辑功能。

•地图交互编辑增加复制功能。

•增加触发器事件：【指定状态效果战斗结束】、【退出战斗事件（无ID）】。

•增加触发器功能：【检查触发战斗实体所受伤害的来源类型】、【更新状态效果数值】、【获取内外防的减伤比例】、【获取最后创建的战斗实体】、【解除情人关系】、【角色已故亲友数量】、【角色结仇数量】、【角色亲属数量】、【获取战斗实体气势值】、【获取战斗实体剩余追击次数】、【获取战斗实体剩余连击次数】、【当前标记的位置】。

调整：

•调整触发器功能【恢复战斗实体气血】、【恢复战斗实体内力】、【恢复角色气血】和【恢复角色内力】，可选择是否受对应的恢复属性影响。

•武功编辑器移除【内/外功倍数】编辑项，要改变招式伤害，请使用招式效果中的相关功能。

•武功编辑器增加【外伤/内伤/治疗公式】编辑项，可自定义招式的伤害或治疗量。

•武功编辑器增加对招式的触发器事件编辑。

•调整状态效果编辑器的触发器列表，使其可以直接更改事件。

修复：

•修复已知问题。