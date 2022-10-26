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你已经猜到结局了吗 update for 26 October 2022

v3.1.4 更新

Share · View all patches · Build 9800437 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

v3.1.4 更新
大家遇到bug或者看起来明显不正常的地方一定要和我说啊！o(╥﹏╥)o
开发者的反馈支持邮箱：417101032@qq.com

【重要】1.修正了海龟汤关卡里面左上角菜单栏消失的问题。
2.修正了夜晚场景的墙和前景树枝消失的问题。
3.修正了部分标点符号的错用。
4.修正了第一次遇到小蓝时候姓名牌颜色错误的问题。

Changed files in this update

Depot 1788851
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