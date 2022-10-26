v3.1.4 更新

大家遇到bug或者看起来明显不正常的地方一定要和我说啊！o(╥﹏╥)o

开发者的反馈支持邮箱：417101032@qq.com

【重要】1.修正了海龟汤关卡里面左上角菜单栏消失的问题。

2.修正了夜晚场景的墙和前景树枝消失的问题。

3.修正了部分标点符号的错用。

4.修正了第一次遇到小蓝时候姓名牌颜色错误的问题。