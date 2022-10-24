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活字引擎 update for 24 October 2022

活字引擎3.2.3已更新！修复各种老问题并优化体验！

Share · View all patches · Build 9789527 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

活字引擎3.2.3已更新！本次更新内容：
1.现在在设置立绘位置或展示图位置时，可以选择预览背景了！
2.现在在对话框设置界面，编辑对象切换到名字时，依旧可以用测试文字输入框来测试内容了！
3.修复了剧本编辑器内偶尔文字会重叠在一起的问题！
4.修复中途退出播放会导致高级特效没有被关闭的问题！
5.现在BGM的淡入淡出时间更长了！

顺便一提本次更新期间启用过一小段时间的云存档功能，不过有些用户反馈云存档加载时间很长而且会导致存档丢失，所以就又暂时先关闭了...

Changed files in this update

Depot 2124471
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