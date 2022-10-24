《山河伏妖录》最新DLC《山河苍生》现已发布！

《山河伏妖录》目前已修复大量bug，同时最新DLC《山河苍生》现已发布！

新增两个新可用角色：

孟钟：

背景：风流的画匠，所绘之物皆栩栩如生，似要破图而出。

技能：绘影：战斗开始召唤一张山河图，使用技能可以描绘一个敌方目标，每描绘一个不同妖兽，永久加强山河图。

木柯：

背景：中年的汉子，一副农民打扮，但从未有人见过其何时耕种过。

技能：地脉（被动）：降低建筑所需的威望和灵气1点。

新门派和武功：

朱色堂

星曜会下属四堂之一，以修复天道为己任。

怒焰（被动）：受到攻击时对来源叠加5层点燃。

天火：每回合对所有敌方单位叠加5点点燃。

饮火：将所有敌方单位的点燃效果移至自身，并在当回合增加等量攻击力。

火种：目标每层点燃效果受到1点阳性伤害，若火种击败目标，则叠加点燃时额外增加1层。

白骨洞

人迹罕至的山洞，鬼气森森令人不寒而栗。

勾魂（被动）：战斗开始时叠加魂魄，每次战斗胜利后提升1点。

恶念：为目标叠加3层恶念，增加目标受到的伤害20%，受到伤害移除1层。

凶地（被动）：每回合对所有单位造成体力最大值10%的阴性伤害。

阴魂不散：消耗所有魂魄召唤一个阴魂，根据消耗的魂魄总量决定阴魂的能力。

飞剑门

女侠东方寒创立的门派，剑法之快堪称一绝。

阴阳剑：造成2次普通攻击，每次造成攻击50%的阴性和阳性伤害。

三星剑：顺序使出三招剑法。

踏波诀（被动）：每次普通攻击提升1点速度。

快剑：造成普通攻击，造成相当于当前50%速度值的物理伤害，使用后下回合眩晕一回合。

甘泉寺

山间的小庙，只有一名小僧打扫，却也不甚破败。

拈花指：对目标叠加1层顿悟，5层后造成5倍攻击力的阳性伤害，清除所有顿悟。

七步生莲（被动）：开战时叠加7层莲花，每层在攻击敌人时造成7点阳性伤害。

梦象功：下回合增加自身50%伤害。

唯我独尊：降低场上所有友方单位50%攻击力并转移给自身，持续1回合。