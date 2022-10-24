测试分支更新日志 22-10-24

修复错误：

1.修复一部分因数据传输超出64kb限制导致报错的BUG

2.修复在长途旅行中到达目的地偶尔会卡住不动的BUG

3.修复过月时没有任何人物关系的五仙教角色在筛选继承人时报错的BUG

4.修复部分存档最大内力为负数导致报错的BUG

5.修复七星横链和醉卧东海增加威力的效果未对化龙掌变化的功法生效的BUG

6.修复血朱花八法逆练特效提示文字错误的BUG

7.修复太吾村人口太多时进入祠堂报错的BUG

8.修复茶马帮回到太吾村背景图错误的BUG

9.修复茶马帮交换道具时未正确移除交换出去的道具的BUG

10.修复石屋在驿站没有全部开通时偶尔抓不到入魔人的BUG

11.修复石屋收留的太吾村村民人物界面不显示身份的BUG

12.修复交换藏书时太吾的部分书籍因滚动列表异常无法点击交换的BUG

13.修复制作界面中因切换工具后制造结果未及时刷新导致报错的BUG

14.修复因减少制造造诣需求的建筑将制造的造诣需求减至0以下时造诣需求显示错误的BUG

15.修复恶丐窝终点关押了人物，但人物没有添加到关押中的BUG

16.修复贼人营寨终点并非死斗而错误的发生了恶斗的BUG

17.修复在出神之地奇遇中传剑后，徐仙公不会继续生成出神之地奇遇的BUG

18.修复传剑过程中修改了侵袭设置后不会立即生效，需要通关一个剑冢以后才会生效的BUG

19.修复赠送礼物时由于物品持有数量太多超过传输限制触发的报错的BUG

20.修复过月时在极端情况下AI尝试修理装备时可能出现数据异常的BUG

21.修复过月事件中被唬骗道具并战胜对方后可能报错的BUG

22.修复与人物进行男媒女妁有可能报错的BUG

23.修复MOD的Config.lua文件中如果存在换行字符串可能报错的BUG

优化调整：

1.修改石屋入魔人显示的信息：

1.1.去掉处世立场、心情的显示，因为入魔人的外世立场必然会变化为唯我，而心情也必然是负面的，没有显

示的价值

示的价值 1.2.改为显示人物的魅力、人物的轮回次数

2.新增输入人物名字进行筛选的功能：

2.1.在村民名册及选择村民的界面，可通过输入人物姓名中的一个字或多个字，筛选显示符合筛选条件的村民

2.2.通过输入名字进行筛选的功能，在后续的更新中会逐渐实装于各个有此需要的界面

更新周期：

应部分玩家的反馈要求，避免周末更新影响部分玩家的游戏体验而导致部分玩家入魔袭击螺舟，

我们将会把测试分支的更新时间，调整为每周的一、三、五，保证大家在周末能有一个更稳定的游戏版本，

若测试分支未发现严重问题，则会在每周的二、四、六将测试分支的更新内容同步至正式分支，

待游戏的版本更加稳定后，我们会努力转为每周一更，

以便进一步的保证大家和MOD创作者拥有一个更加稳定的游戏体验和创作环境！

游戏优化更新：