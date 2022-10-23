壬寅年霜降更新（更新补丁024）
1、增加了寂寞子弹、石银谷等NPC
2、烈士墓现在可以去西岙了
3、增加烈士墓孔庙寻找四书五经支线任务，在各个聚居地附近寻找到的四书五经可以兑换奖励
4、彼岸花会社增加菖蒲以及拜菖蒲三人组
5、增加刘小祖和跪拜的奶奶
6、修改和完善了一些NPC的对话，改正一批错别字
7、烈士墓增加伏妖洞，增加新怪物马面先生
8、烈士墓增加了一些健身器材
9、增加了怪物雪人，增加护甲圆领袍
10、增加了部分地图的战斗背景
11、增加烈士墓的消防员、警察、交警，以及与其对应的建筑
12、每个职业增加初始武器
13、敞篷蟑螂改为最废柴小怪，空间站增加敞篷蟑螂以练手。
14、钱虎庄增加了宁国公府，华泰商厦扩建。
靖之元：东海 update for 23 October 2022
壬寅年霜降更新（更新补丁024）
壬寅年霜降更新（更新补丁024）
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