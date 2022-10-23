壬寅年霜降更新（更新补丁024）

1、增加了寂寞子弹、石银谷等NPC

2、烈士墓现在可以去西岙了

3、增加烈士墓孔庙寻找四书五经支线任务，在各个聚居地附近寻找到的四书五经可以兑换奖励

4、彼岸花会社增加菖蒲以及拜菖蒲三人组

5、增加刘小祖和跪拜的奶奶

6、修改和完善了一些NPC的对话，改正一批错别字

7、烈士墓增加伏妖洞，增加新怪物马面先生

8、烈士墓增加了一些健身器材

9、增加了怪物雪人，增加护甲圆领袍

10、增加了部分地图的战斗背景

11、增加烈士墓的消防员、警察、交警，以及与其对应的建筑

12、每个职业增加初始武器

13、敞篷蟑螂改为最废柴小怪，空间站增加敞篷蟑螂以练手。

14、钱虎庄增加了宁国公府，华泰商厦扩建。