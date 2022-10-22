活字引擎3.2.2已更新！增加快进播放功能！可以调整读完语音之后等几秒再读下一句了！

活字引擎3.2.2已更新！本次更新内容：
1.现在预览播放时按下“S”就可以改变播放速度了！播放速度一共有2倍、4倍、8倍三个档位，右上角有当前播放速度，按一下S就能切换！
2.现在在播放设置界面增加了调整语音间隔的功能！
Azure现在依旧和最新版Windows系统不兼容...微软官方的意思似乎是说要等下个Windows版本发布，希望等到那时问题会解决吧......！
接下来的主要更新目标就是优化导出了！
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活字引擎3.2.2已更新！本次更新内容：
1.现在预览播放时按下“S”就可以改变播放速度了！播放速度一共有2倍、4倍、8倍三个档位，右上角有当前播放速度，按一下S就能切换！
2.现在在播放设置界面增加了调整语音间隔的功能！
Azure现在依旧和最新版Windows系统不兼容...微软官方的意思似乎是说要等下个Windows版本发布，希望等到那时问题会解决吧......！
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