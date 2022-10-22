测试分支更新日志 22-10-22

修复错误：

1.修复过月时AI邀请其他AI饮茶喝酒偶尔报错的BUG

2.修复过月事件中太吾被杀死偶尔触发不了传剑也无法与其他npc交互无法存档的BUG

3.修复过月被入魔人袭击时对方逃跑导致过月卡住的BUG

4.修复在与五仙教主进行过恩义互动“五圣秘浴”后仍然无法用五仙教建筑“五毒秘谷”的BUG

5.修复传剑后新太吾原本装备的部分内功特效仍继续生效的BUG

6.修复对人物使用地区、门派见闻后，不会将见闻添加给对方的BUG

7.修复从人物处获取见闻时（见闻交谈返还、关押逼问、唬骗等），不会删除对方持有的见闻的BUG

8.修复夸赞互动只提示需要行动力，实际未消耗行动力的BUG

9.修复NPC因尝试加入已逝世的人的队伍导致过月报错的BUG

10.修复功法滚动列表在部分情况下，滚动条的操控按钮未跟滚动列表内容同步的BUG

11.修复价值0的物品无法丢弃的BUG

12.修复NPC有同道时喜恶的显示可能错误的BUG

13.修复制造界面的部分图标显示错误的BUG

14.修复制造工具变化时预览没刷新的BUG

15.修复食物制造规则错误的BUG，正确的规则为，食材引子所需的造诣不会随着人物通读过的厨艺书籍增加，厨艺书籍决定食材引子能够烹饪出来的食物的品级上限，厨师的厨艺造诣（及厨艺建筑）决定最终烹饪出来的食物的品级

16.修复在多选物品时，选中耐久为0的促织时报错的BUG

17.修复江陵比武招亲中，终点管家提示体型可能撒谎的BUG

18.修复更换有毒抗加成的宝物后，人物的毒抗tips没有及时刷新的BUG

19.修复天罡北斗步的特殊效果在生效时，战斗结束会导致人物真气减少的BUG

20.修复达摩剑法、太玄神刀效果层数存在时，玉女剑法连续施展其他摧破后报错的BUG

21.修复天铸玄铁册神兵神甲效果未影响伤害标记数量的BUG

22.修复武当绵掌、火炼掌特效在人物剩余属性值为10时不生效的BUG

23.修复武当绵掌、火炼掌、太玄神刀、达摩剑法、巨阙千钧剑、纯钧剑气、阴阳逆剑、少林疯魔棍增减破体、破气、御体、御气的效果未正确作用于人物属性，而只增加了功法数值，导致实际对攻防的提升比预期低的BUG

24.修复战斗中攻击、功法及其它行为准备和进行中可以进行变招的BUG

25.修复更新日志图片中的文字写了太多括号的BUG，已确保写括号的人无法再写出括号

优化调整：

1.太吾村实装石屋功能，让处理低级入魔之人变得更加方便：

1.1.太吾村石屋可以从产业视图的太吾村建筑进入（在“促织陈列”入口的旁边）

1.2.已开通了传驿通路的地区，会如同太吾初到太吾村时所见的剧情一样，每个月将精纯低于太吾6及以下的入魔之人押送至太吾村的石屋

1.3.在石屋中，玩家可通过：收服、释放、驱逐、了断四种方式，处理一个或多个入魔之人，将他们解救、赶走甚至为其了断

1.4.如何处置入魔之人，会有不同的结果，且会增加或减少入魔之人所属地区的恩义，还望各位太吾保持善良！

1.5.石屋可容纳的入魔之人的数量是有限的，提升太吾村的规模等级，能够增加可容纳的入魔之人的数量

2.关系界面实装人物浏览功能，让浏览不同的人物变得更加方便：

2.1.在关系界面点击不同人物的头像，可进入人物浏览模式

2.2.在人物浏览模式中，玩家可继续点击不同人物的头像，如同使用浏览器一样，不断跳转查看不同的人物

2.3.在人物浏览模式中，玩家可以如同使用浏览器一样，“后退”、“前进”查看此前已查看过的人物

2.4.但要注意的是，如果在“后退”查看此前查看过的人物时，又点击了新的人物，需要“前进”才能查看的那些人物浏览记录将会被新的人物浏览记录覆盖

3.关系界面实装人物的说明信息：

3.1.在关系界面中，增加显示人物当前所在地点的信息

3.2.部分特殊情况下，人物的所在地点会显示为：在未知之地或埋葬于未知之地

4.允许控制同道服食物品、外敷药品，更好的维护同道的健康和状态

5.击败作为护卫的外道、侠士时，不再获得相应战斗评价，影响包括名誉、地区恩义的变化

6.战斗中当一个失心人可以被救治，且在伏虞剑柄的救治范围内时，会在敌人身上显示一个特殊的按钮，直接点击该按钮后即可立即使用伏虞剑柄将其救治，不再需要打开使用物品的界面选择伏虞剑柄进行使用

7.提高玩家在遭遇敌人袭击时逃跑的成功率，由(玩家角色精纯 - 袭击者精纯) 25 调整为 (玩家角色精纯 + 2 - 袭击者精纯) 25

8.过月AI不再为人物添加研读书籍、突破功法的经历记录，以减少不重要的数据过多的占用存档大小

9.降低护体功法的反震威力

10.价值或耐久为0的物品也可以转赠、拿取、送礼

MOD支持：

1.在游戏内系统选项可以打开MOD管理界面来进行MOD设置

2.MOD的本地配置Config.lua增加参数支持：

2.1.NeedRestartWhenSettingChanged是布尔值，表示MOD的设置修改后是否需要重启游戏，保存时会弹窗确认重启

2.2.Dependencies是FileId的数组，会让依赖且已经启用的模组先加载，上传MOD时此设置会同步到创意工坊

3.游戏标题界面打开MOD管理界面时会更新已订阅的MOD的详细信息，会检测工坊配置的依赖与本地是否一致，如果不一致，会用工坊依赖覆盖本地，并且提示需要重启

验证游戏完整性：

我们在修复BUG的过程中，发现有许多BUG在验证游戏文件完整性后都能够直接消除，如果您在游戏的过程中，发现一些其他玩家极少发生的BUG，不妨尝试在Steam验证一下游戏文件的完整性，若验证完成后，在游戏中仍然报错，请务必在启动器上点击“支持”按钮，将错误信息反馈给我们，感激不尽！

游戏优化更新：