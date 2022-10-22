V0.1.2-000

变化与优化

加入不吃糖的猫兑换券礼包

重做蓄水桶蓄水机制

水池中的所有用水都可以用水箱供水（增加洗漱用水与烧水用水）

加入矿工帽更换电池功能（需要使用电池再选择更换）

现在矿工帽会在矿洞中自动发光

重修水源切换系统（水箱与表盘同步）

熔炉新增锻造物品：钢锭

实装手工知识基础书籍

实装发电机限电机制（扩充蓄电池）

宠物不能再装备对其基本无效的装备

重新加入斜角八方向移动（试验）

优化宠物管理面板

平衡

现在不会在咖啡厅连续工作12小时以上时再获得工作餐（每天）

缩短了制作物品时所需等待的读条时间

调整捐赠背包的格子加成（比登山背包更多）

现在登山背包的价格贵了1倍

调整发电机发电值

现在自己制作电线的成品将从2个提升到5个

修复

修复拆除炼油机不会减少最大效率的问题

修复废品站显示未实装的问题

修复银行内C窗口通行问题

修复与种子店老板聊天不消耗时间的问题

修复先购买宠物猫后无法识别宠物管理的问题

修正废品站NPC的触发位置（加入柜台触发）

修复虚拟摇杆无法使用的问题（需要自行开启）

修复锻造物品不消耗熔炉燃料的问题

修复停电时无法退出充电站的问题

其他小问题调整与修复