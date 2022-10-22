2022/10/22 更新调整及修复

√1、添加-物品数量拆分功能（当鼠标上物品相同或无物品时【shift键 + 左键】可拆分目标位置物品的10%数量）

√2、添加-炼器御兽玩法-现在右键魂兽天赋可以删除该天赋了

√1、调整-太极之力转化现在超过当前大境界*10%之后就不会再转化了

√2、调整-优化人物移动僵硬（人物移动八方向试用，卡边时滑动试用）

√3、调整-略微降低移动速度收益曲线

√4、调整-炼制高级法宝时提示信息过长

√5、调整-部分属性的收益曲线改变（怪物掉落数量、掉宝率）

√6、调整-当魂兽血脉天赋数量不为1时，血脉天赋不生效

√1、修复-必定会领悟魂兽天赋的BUG

√2、修复-领悟魂兽天赋会崩溃的BUG

√3、修复-炼制法宝成功后看属性报错的BUG

√4、修复-点击提交第6个任务时会自动刷新任务的BUG

√5、修复-可以无限炼制法宝的BUG

√6、修复-选择炼制法宝类型时会穿透点击到后面的切换页面标签的BUG

√7、修复-当消耗不足时会卡在仙门遗址虚空的BUG

√8、修复-能够在仙门遗址内自动存档的BUG

√9、修复-部分物品无法按住ALT键一键使用的问题

√10、修复-炼丹灵材属相总数计算错误导致丹效、合丹时间、炸炉概率错误的BUG

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