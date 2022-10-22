2022年10月22日版本更新说明：

（注意事项）游戏更新之后，若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出等问题，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容；

新功能：他国刺客潜入玩家势力，刺杀玩家势力栋梁人物

更改前一个更新版本中，宣战之后稳定度降低过大、敌人细作纵火频度过高、天灾导致景观建筑焚毁过于频繁的不平衡机制；

机制调整：战时玩家工坊区数量不多，且稳定度较高时，敌方细作对工坊的纵火成功率会极大降低

重设景观建筑失火的机制，降低景观建筑的失火概率，同时他国细作潜入纵火的频率与成功概率，也与势力的稳定度机制进行连结

无故宣战，稳定度降低的幅度约为10到20之间

优化城邑的收买功能，同时加入收买城邑所在位置的即时定位功能

深化玩法：玩家如果选择“保境安民”的国策，可极大降低附近诸侯的敌视概率，若玩家在此期间主动对外宣战或者发起争霸诸侯的大战，将会招致周边势力的敌视，被他国进攻的概率会极大增强

*更改栋梁前来自荐的事件音效为更加柔和的音效