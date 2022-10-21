【全新的随机NPC交互系统】善恶一念世路险，倾盖如故更是缘。愿世间所有相遇，都是久别重逢！

1、全新的随机NPC交互系统

·全新的随机NPC交互

随机NPC交互功能新增结识、互动、查看、赠与、索要、窥探、偷窃、攻击；保留原有结交功能。

①结识

在未与NPC结识前，玩家与NPC处于未结识状态。在未结识时，无法使用互动、结交功能。与NPC结识可以增加与该NPC的好感，但会根据该NPC的善恶评价增加玩家一定的善名或恶名。



②互动

在玩家与NPC结识后，可在交互面板中使用互动功能，同时会隐藏结识功能。

③查看&窥探

在玩家与NPC好感度达到40后，可以查看该NPC的信息，包括：等级、属性、穿戴装备、随身物品等。

在玩家与NPC好感度低于40时，可以对该NPC进行窥探，窥探成功后可以查看该NPC的信息。同时有一定概率会窥探失败，窥探失败会减少与该NPC的好感。NPC实力等级越高，窥探的失败概率越高。



④赠予

可以通过赠予NPC物品快速提升与该NPC的好感，根据NPC的实力等级，赠送的物品品级越高、价值越高，提升的好感度越高，反之则越少。同时，根据赠予NPC的善恶评价，向善人赠送物品会增加善名，向恶人赠送物品会增加恶名。

⑤索要

在NPC好感度＞0时，可以随时索要该NPC携带的物品，根据好感度的高低会逐步开启直接获取、照价购买、威胁强抢等。同时，向NPC索要物品会降低该NPC的好感度，索要的物品价值越高，好感度降低越多，并且有索要失败的情况出现。



⑥偷窃（增加恶名）

可以随时对任意随机NPC进行偷窃，偷窃成功时随机获得该NPC的部分随身物品。偷窃有一定概率会被发现，偷窃失败会降低该NPC的好感，同时有一定概率被该NPC攻击。

⑦攻击

可以随时对任意随机NPC进行攻击，成功杀死对方时，会获得该NPC所携带的全部物品，但会根据该NPC的善恶评价大幅增加善名或恶名。若杀死的NPC是善人，则大幅增加恶名，若杀死的NPC是恶人，则大幅增加善名。若在城镇内杀死任意NPC，则会大幅降低该城镇的好感。若攻击失败，则会大幅降低与该NPC的好感。

⑧结交

在NPC好感度达到100时，可以送给该NPC喜好所指定的物品结交该NPC，根据该NPC的善恶评价大幅增加善名或恶名。若结交的NPC是善人，则大幅增加善名，若结交的NPC是恶人，则大幅增加恶名。

同时，与NPC结交成功后，该NPC会变成玩家的至交好友，可以点击左上角好友（F2）查看该NPC所在的位置和信息。同时可以命令该NPC跟随玩家或停留在指定位置。

·名望与善恶值

①名望是在江湖中游历中行善作恶的总体体现，名望值=行善值+作恶值

②行善值可以通过与善人结识、赠予善人物品、与善人结交，攻击恶人NPC获得

③作恶值可以通过与恶人结识、赠予恶人物品、与恶人结交、偷窃任意NPC、攻击善人NPC获得

④名望评价则是体现一个人行善作恶的整体趋向

名望评价值＜15%时，评价为十恶不赦（恶人）

15%≤名望评价值＜35%时，评价为作恶多端（恶人）

35%≤名望评价值＜50%时，评价为心术不正（恶人）

50%≤名望评价值＜65%时，评价为善人义士（善人）

65%≤名望评价值＜85%时，评价为积善成德（善人）

85%≤名望评价值时，评价为德厚流光（善人）



·通缉与入狱

当名望评价为恶人且恶名达到一定程度后，官府会发出通缉令，在世界中游历的官府捕快会对玩家进行通缉，通缉令持续7天。若玩家在被通缉时被捕快抓住，可以选择与捕快战斗（战斗失败，罚金50%身上铜钱并入狱3个月）、贿赂捕快（脱罪并解除通缉令）、伏法（罚金20%身上铜钱并入狱3个月）。

玩家入狱后，刑期为3个月，可以通过贿赂狱卒（提前出狱）或睡觉度过（降低一定的恶名）。





以上便是本次更新关于全新的NPC交互系统的相关内容，还有部分与NPC交互、至交好友、通缉相关的功能和玩法会陆续实装到游戏中。如果各位玩家对随机NPC的玩法有其他的想法或设计，欢迎与制作组进行讨论！

2、增加世界事件-灵兽乐园

·灵兽乐园:每月1,2,3号在孟津原开启，主要是捕获灵兽的地方，捕获成功可以获得灵兽币。

3、增加新灵兽：飞剑，大橘，神秘的蛋

4、临东府-灵兽阁-福伯增加用灵兽币购买物品：灵兽派遣令，灵兽孵化手册，兽栏扩建手册，捕兽网【极】，捕兽网【仙】

5、捕获灵兽UI重做

6、降低铁宝箱，银宝箱，金宝箱获得灵兽蛋的概率

7、调整所有物品的价格、品级

8、增加新技艺——偷窃

《灵墟》制作组

2022年10月21日