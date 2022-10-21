10月21日定期更新

HI~各位玩家好，快乐的周五又来了~
本周带来的更新依旧是补强弱势职业，以及修复游玩体验。（是根据群里玩家提的比较好的几条修改意见，我们予以了采纳更新！）
这周的更新将是本月的最后一次小更新，我们预计在下周，会迎来勇书上架EA之后的第一次大更新！你们所有要的一切都在里面，包括新的随机BOSS，新的热度，新的勇者，新的传说、双重纹章，以及双重的合成提示等等（激动脸.JPG）
以下是本次更新内容：
新增
- 新增了技能动画跳过选项（设置-画面-技能动画）
- 新增了在游戏失败或成功时，剩余金币自动转换成碎片的功能
- 新增了招募勇者时，勇者移动距离的提示信息
- 新增了神秘事件-地牢的进入选项（现在玩家们可以自由选择是否进入了）
- 新增了增益效果“荆棘”，但现在还是测试效果，暂时未开放此类纹章，他会在下个版本中发扬光大
调整
- 弓手-基础技：箭雨 现在可以对空地或建筑物释放了！
箭雨的3级效果由：在十字范围内造成120%群体伤害，命中后施加禁锢
增强为：在9格范围内造成120%群体伤害，命中后施加禁锢
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猎人-高阶技：动物伙伴重做
原效果：
- 在临近范围内召唤一条游走系的猎犬参战
- 在临近范围内召唤一只近战系的熊参战
- 在临近范围内召唤一条远程系的龙参战
改为：
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在临近范围随机召唤一只动物伙伴参战
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在临近范围随机召唤一只带有特殊血脉的动物伙伴参战
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在临近范围随机召唤一只带有特殊血脉的强力动物伙伴参战
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弓手天赋“巨大化”现在可以让召唤物的体型变得更大了！
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刺客天赋“毒物环绕”可以触发传说纹章“异常迭代”的效果了
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调整了增益效果“坚硬”与异常状态“易伤”的持续时间，现在起不会在回合开始时移除了，而是会持续完整的一个回合
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上调了所有BOSS的血量
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所有职业进阶后，获得的奖励属性略微下调
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剑圣-进阶技：暴风 的伤害数值略微下调
Changed files in this update