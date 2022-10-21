10月21日定期更新

HI~各位玩家好，快乐的周五又来了~

本周带来的更新依旧是补强弱势职业，以及修复游玩体验。（是根据群里玩家提的比较好的几条修改意见，我们予以了采纳更新！）

这周的更新将是本月的最后一次小更新，我们预计在下周，会迎来勇书上架EA之后的第一次大更新！你们所有要的一切都在里面，包括新的随机BOSS，新的热度，新的勇者，新的传说、双重纹章，以及双重的合成提示等等（激动脸.JPG）

以下是本次更新内容：

新增

新增了技能动画跳过选项（设置-画面-技能动画）

新增了在游戏失败或成功时，剩余金币自动转换成碎片的功能

新增了招募勇者时，勇者移动距离的提示信息

新增了神秘事件-地牢的进入选项（现在玩家们可以自由选择是否进入了）

新增了增益效果“荆棘”，但现在还是测试效果，暂时未开放此类纹章，他会在下个版本中发扬光大

调整

弓手-基础技：箭雨 现在可以对空地或建筑物释放了！

箭雨的3级效果由：在十字范围内造成120%群体伤害，命中后施加禁锢

增强为：在9格范围内造成120%群体伤害，命中后施加禁锢

猎人-高阶技：动物伙伴 重做

原效果： 在临近范围内召唤一条游走系的猎犬参战 在临近范围内召唤一只近战系的熊参战 在临近范围内召唤一条远程系的龙参战



改为：