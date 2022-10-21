【测试版本0.9.2.515】10.21更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。
如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。
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更新：
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龙宫雷狱阵
雷狱阵终于修复完成了。
现在收集完3根引雷柱并完成上交后，可以开启雷狱阵。
玩家体道融汇贯通后可以入阵引雷锻体，并且领悟异火《九天劫火》。
九天劫火：天阶上火系神通，9火。【异火】造成85/116/184/320/640点伤害，自身获得【灼烧】*10/12/16/20/40
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覆海大圣突破化神
在玩家完成龙宫任务，九霄回归龙宫50年后，覆海大圣成功突破化神。
此时玩家回到龙宫会触发相应剧情。
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新增了一套新的服饰
这次新增的是道服款。男修和女修各有四套不同颜色的版本。
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新增了一些人物脸部素材
分别为男修和女修增加了若干眼睛和发型。
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更新了公孙季的专属形象
这下公孙季终于解脱了（雾
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增加了战场的打击效果
我们为战斗中受到打击的单位增加了一个击退效果。
优化：
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优化了英杰会林家的战斗AI
现在林家修士不会一直叠盾不打人了。
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优化了大地图野外草药采集时的文案提示
现在在文案中会提示妖兽的境界了。
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优化了告示牌的刷新逻辑
现在告示牌刷新只由游戏时间决定。
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在炼器的取名处新增了可以随机名字的骰子
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渡劫仙术【剑】获得的剑气数量上调至60
Bug修复：
- 修复了门派委托时接取任务的NPC死亡会导致委托功能卡死的bug
- 修复了海上截杀NPC时会在同一个位置刷新出一个新的NPC的bug
本周碎碎念：
男爵终于想起了他还没写完的龙宫。
另外4090真好用（指novalai）（各种意义上的）（→ →
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一. 测试版本的开放方式：
在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。
二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用
稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/
测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/
觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。
三. 测试版本须知
在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。
遇到问题的解决方案
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加入觅长生QQ频道在问题反馈子频道发言，加入QQ频道的链接如下
https://qun.qq.com/qqweb/qunpro/share?_wv=3&_wwv=128&appChannel=share&inviteCode=2116BE&businessType=9&from=246610&biz=ka
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加群找管理：
官方QQ群：
觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）
觅长生-斗法台（官方二群）：759875274（已满）
觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922（已满）
觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）
觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）
觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已覆灭）
觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596（已满）
觅长生-广陵城（官方八群）：421258215（已满）
觅长生-天机阁（官方⑨群）：305194193
觅长生-南崖城（官方十群）：328818782（已满）
觅长生-蓬沙岛（官方11群）：600912624
觅长生-碎星岛（官方12群）：303640436
觅长生-千流岛（官方13群）：765812024（已满）
觅长生-北宁海（官方14群）：781156534（已满）
觅长生-雷鸣海（官方15群）：563248770
觅长生-化龙海（官方16群）：922759583（已满）
觅长生-图南海（官方17群）：427140375（已满）
觅长生-玄冥海（官方18群）：740232691
觅长生-幽冥海（官方19群）：481516430
觅长生-吞云海（官方20群）：244562996
觅长生-南宁海（官方21群）：775894308（已满）
觅长生-西宁海（官方22群）：777505112
觅长生-竹山宗（官方23群）：648480808
觅长生-离火门（官方24群）：215492416（已覆灭）
觅长生-化尘教（官方25群）：558183896（已满）
觅长生-方壶山（官方26群）：901745394（已满）
觅长生-沃焦山（官方27群）：712692344
觅长生-连石山（官方28群）：272808762
觅长生-风雷谷（官方29群）：897065199
觅长生-正阳山（官方30群）：561687161
觅长生-星河剑派（官方31群）：145280446
觅长生-金虹剑派（官方32群）：545885352
觅长生-无尽海渊（官方33群）：139292257
觅长生-浪方海域（官方34群）：866526008
觅长生-伴月楼（官方35群）：516442416
觅长生-问道楼（官方36群）：679582752（已满）
觅长生-灵药堂（官方37群）：211460950（已满）
觅长生-百宝行（官方38群）：120537623
觅长生-中草堂（官方39群）：490789354
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到论坛发帖：
3DM论坛觅长生专版
百度贴吧觅长生吧
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游戏WIKI
[url=https://wiki.biligame.com/mcs/首页]觅长生wiki[/url]
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