【测试版本0.9.2.515】10.21更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

龙宫雷狱阵

雷狱阵终于修复完成了。

现在收集完3根引雷柱并完成上交后，可以开启雷狱阵。

玩家体道融汇贯通后可以入阵引雷锻体，并且领悟异火《九天劫火》。

九天劫火：天阶上火系神通，9火。【异火】造成85/116/184/320/640点伤害，自身获得【灼烧】*10/12/16/20/40 覆海大圣突破化神

在玩家完成龙宫任务，九霄回归龙宫50年后，覆海大圣成功突破化神。

此时玩家回到龙宫会触发相应剧情。 新增了一套新的服饰

这次新增的是道服款。男修和女修各有四套不同颜色的版本。 新增了一些人物脸部素材

分别为男修和女修增加了若干眼睛和发型。 更新了公孙季的专属形象

这下公孙季终于解脱了（雾 增加了战场的打击效果

我们为战斗中受到打击的单位增加了一个击退效果。

优化：

优化了英杰会林家的战斗AI

现在林家修士不会一直叠盾不打人了。 优化了大地图野外草药采集时的文案提示

现在在文案中会提示妖兽的境界了。 优化了告示牌的刷新逻辑

现在告示牌刷新只由游戏时间决定。 在炼器的取名处新增了可以随机名字的骰子 渡劫仙术【剑】获得的剑气数量上调至60

Bug修复：

修复了门派委托时接取任务的NPC死亡会导致委托功能卡死的bug 修复了海上截杀NPC时会在同一个位置刷新出一个新的NPC的bug

本周碎碎念：

男爵终于想起了他还没写完的龙宫。

另外4090真好用（指novalai）（各种意义上的）（→ →

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案