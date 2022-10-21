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觅长生 update for 21 October 2022

【测试版本0.9.2.515】10.21更新公告

Share · View all patches · Build 9768886 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。
如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。
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更新：

  1. 龙宫雷狱阵
    雷狱阵终于修复完成了。
    现在收集完3根引雷柱并完成上交后，可以开启雷狱阵。
    玩家体道融汇贯通后可以入阵引雷锻体，并且领悟异火《九天劫火》。
    九天劫火：天阶上火系神通，9火。【异火】造成85/116/184/320/640点伤害，自身获得【灼烧】*10/12/16/20/40

  2. 覆海大圣突破化神
    在玩家完成龙宫任务，九霄回归龙宫50年后，覆海大圣成功突破化神。
    此时玩家回到龙宫会触发相应剧情。

  3. 新增了一套新的服饰
    这次新增的是道服款。男修和女修各有四套不同颜色的版本。

  4. 新增了一些人物脸部素材
    分别为男修和女修增加了若干眼睛和发型。

  5. 更新了公孙季的专属形象
    这下公孙季终于解脱了（雾

  6. 增加了战场的打击效果
    我们为战斗中受到打击的单位增加了一个击退效果。

优化：

  1. 优化了英杰会林家的战斗AI
    现在林家修士不会一直叠盾不打人了。

  2. 优化了大地图野外草药采集时的文案提示
    现在在文案中会提示妖兽的境界了。

  3. 优化了告示牌的刷新逻辑
    现在告示牌刷新只由游戏时间决定。

  4. 在炼器的取名处新增了可以随机名字的骰子

  5. 渡劫仙术【剑】获得的剑气数量上调至60

Bug修复：

  1. 修复了门派委托时接取任务的NPC死亡会导致委托功能卡死的bug
  2. 修复了海上截杀NPC时会在同一个位置刷新出一个新的NPC的bug

本周碎碎念：
男爵终于想起了他还没写完的龙宫。
另外4090真好用（指novalai）（各种意义上的）（→ →
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一. 测试版本的开放方式：
 
在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。
 
二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用
 
稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/
测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/
觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。
  
三. 测试版本须知
在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

  1. 加入觅长生QQ频道在问题反馈子频道发言，加入QQ频道的链接如下
    https://qun.qq.com/qqweb/qunpro/share?_wv=3&_wwv=128&appChannel=share&inviteCode=2116BE&businessType=9&from=246610&biz=ka

  2. 加群找管理：
    官方QQ群：
    觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）
    觅长生-斗法台（官方二群）：759875274（已满）
    觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922（已满）
    觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）
    觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）
    觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已覆灭）
    觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596（已满）
    觅长生-广陵城（官方八群）：421258215（已满）
    觅长生-天机阁（官方⑨群）：305194193
    觅长生-南崖城（官方十群）：328818782（已满）
    觅长生-蓬沙岛（官方11群）：600912624
    觅长生-碎星岛（官方12群）：303640436
    觅长生-千流岛（官方13群）：765812024（已满）
    觅长生-北宁海（官方14群）：781156534（已满）
    觅长生-雷鸣海（官方15群）：563248770
    觅长生-化龙海（官方16群）：922759583（已满）
    觅长生-图南海（官方17群）：427140375（已满）
    觅长生-玄冥海（官方18群）：740232691
    觅长生-幽冥海（官方19群）：481516430
    觅长生-吞云海（官方20群）：244562996
    觅长生-南宁海（官方21群）：775894308（已满）
    觅长生-西宁海（官方22群）：777505112
    觅长生-竹山宗（官方23群）：648480808
    觅长生-离火门（官方24群）：215492416（已覆灭）
    觅长生-化尘教（官方25群）：558183896（已满）
    觅长生-方壶山（官方26群）：901745394（已满）
    觅长生-沃焦山（官方27群）：712692344
    觅长生-连石山（官方28群）：272808762
    觅长生-风雷谷（官方29群）：897065199
    觅长生-正阳山（官方30群）：561687161
    觅长生-星河剑派（官方31群）：145280446
    觅长生-金虹剑派（官方32群）：545885352
    觅长生-无尽海渊（官方33群）：139292257
    觅长生-浪方海域（官方34群）：866526008
    觅长生-伴月楼（官方35群）：516442416
    觅长生-问道楼（官方36群）：679582752（已满）
    觅长生-灵药堂（官方37群）：211460950（已满）
    觅长生-百宝行（官方38群）：120537623
    觅长生-中草堂（官方39群）：490789354

  3. 到论坛发帖：
    3DM论坛觅长生专版
    百度贴吧觅长生吧

  4. 游戏WIKI
    [url=https://wiki.biligame.com/mcs/首页]觅长生wiki[/url]

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