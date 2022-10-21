Optimization Adjustment & Bug Fix

优化调整：调整了部分棋子的基础属性和技能数值；

优化调整：调整了部分道具数值；

优化调整：调整了穿透弹道类型的道具攻击王蛇伤害计算次数；

优化调整：优化了部分道具的描述；

优化调整：优化了部分棋子装备栏上限数量；

优化调整：调整了魂金的分类。由原道具类改为杂项类。

BUG修复：修复了功法“瞬”有时无法触发的问题；

BUG修复：修复了只有一魂能点的棋子装备武器“归一”时，会显示没有魂能点的问题；

BUG修复：修复了“裂风覆野”成套装备，套装效果不生效的问题；

BUG修复：修复了只装备“覆野·凝”就能触发套装效果的问题；

BUG修复：修复了装备的功法“灵体”无法生效的问题；

BUG修复：修复了墨葵召唤的傀儡棋子与王蛇占位重叠的问题；

BUG修复：修复了魍魉无法攻击王蛇的问题；

BUG修复：修复了道具“碎魂爪”使用效果被绝缘体抵消的问题；

BUG修复：修复了天机技能“覆雨翻云”不能击杀棋子的问题；

BUG修复：修复了功法“胜天半子”复活后不能恢复棋子魂能点的问题；

BUG修复：修复了重复通过王蛇关卡后，不能自动退出封龙冢地图的问题；

BUG修复：修复了使用道具“灵首”只能恢复一个魂能点的问题；

*BUG修复：修复了茶公子主动技能治疗时，与刚体效果抵消的问题。