测试分支更新日志 22-10-20

修复错误：

1.修复降魔光明拳未增加攻击范围的BUG

2.修复阮师刀法反击效果不生效的BUG

3.修复光相指特效第2段伤害无法造成重创的BUG

4.修复封穴功法未发挥十成时也会造成封穴的BUG

5.修复神木辟邪剑威力返还效果可反复触发的BUG

6.修复在极端情况下，战斗中人物的命中值过大导致伤害变为0的BUG

7.修复产业建筑中选择村民界面里资质显示错误的BUG，如石碑、牧场等

8.修复凤凰台、画影轩经营效率显示错误的BUG

9.修复产业视图手动获得物品后，还能选择一键获得物品，出现空物品的获得物品界面的BUG

10.修复藏书阁反复切换后，只有一本的书籍会显示两本的BUG

11.修复当铺里取出的道具转移至行囊报错的BUG

12.修复轮回台不能选择逝世的入魔人物的BUG

13.修复制造界面自动加减材料动画过程中可以点击其他按钮的BUG

14.修复祠堂打开灌顶选择技艺类型刷新不及时的BUG

15.修复在一个同道的行囊多选物品后点击另一个同道时报错的BUG

16.修复行囊里拆解获得资源显示的数量不正确的BUG

17.修复修理使用中的装备后会显示成未使用的BUG

18.修复尊师遗骨、赤血王珠、白鹿角在行囊不能使用的BUG

19.修复衣以侯姓名显示错误的BUG

20.修复邪人死地救人分支，一路逃跑至终点选择‘与之汇合’后报错的BUG

21.修复门派见闻中的描述错误

22.修复每月可以对同一俘虏进行多次劝说的BUG（正确效果是每月每人一次）

23.修复广州比武招亲终点新娘说无意婚嫁后玩家退出奇遇，新娘面纱仍然存在的BUG

24.修复异士居路径战斗敌人逃跑后卡住的BUG

25.修复坟墓生成的相枢爪牙年龄错误导致点击地块报错的BUG

26.修复因用修改器给太吾添加多个同组特性导致过月生子计算遗传特性时报错的BUG

27.修复因用修改器修改入魔人状态不完整导致过月部分入魔人死亡报错的BUG

优化调整：

1.功法效果调整：

1.1.无瑕七绝剑在触发特殊效果时，被封禁的时间由300调整为180（明显还不够强）

1.2.素女天音，新增可以消除敌人运起的「护体」、「轻灵」功法的效果：

正：以此功法开始攻击敌人时，如果敌人有3个及以上的「无」式，消除敌人运起的「护体」、「轻灵」功法；此功法发挥十成威力时，消除敌人所有的「无」式，并根据消除的数量，向敌人添加一半数量的重创标记

逆：以此功法开始攻击敌人时，如果敌人有6个及以上的失神标记，消除敌人运起的「护体」、「轻灵」功法；此功法发挥十成威力时，消除敌人所有的失神标记，并根据消除的数量，向敌人添加一半数量的重创标记

正：以此功法开始攻击敌人时，如果敌人有3个及以上的「无」式，消除敌人运起的「护体」、「轻灵」功法；此功法发挥十成威力时，消除敌人所有的「无」式，并根据消除的数量，向敌人添加一半数量的重创标记 逆：以此功法开始攻击敌人时，如果敌人有6个及以上的失神标记，消除敌人运起的「护体」、「轻灵」功法；此功法发挥十成威力时，消除敌人所有的失神标记，并根据消除的数量，向敌人添加一半数量的重创标记 1.3.金刚三昧掌（冷门，易报错）：

正：此功法无法被打断；此功法必然发挥十成威力，且敌人的御气越高，敌人的御体就减少越多，最多减少一半，但运用者每有一项命中被敌人化解，就需要消耗运用者的3点「奇窍」真气，否则这些效果将不会生效

逆：此功法无法被打断；此功法必然发挥十成威力，且敌人的御体越高，敌人的御气就减少越多，最多减少一半，但运用者每有一项命中被敌人化解，就需要消耗运用者的3点「奇窍」真气，否则这些效果将不会生效

正：此功法无法被打断；此功法必然发挥十成威力，且敌人的御气越高，敌人的御体就减少越多，最多减少一半，但运用者每有一项命中被敌人化解，就需要消耗运用者的3点「奇窍」真气，否则这些效果将不会生效 逆：此功法无法被打断；此功法必然发挥十成威力，且敌人的御体越高，敌人的御气就减少越多，最多减少一半，但运用者每有一项命中被敌人化解，就需要消耗运用者的3点「奇窍」真气，否则这些效果将不会生效 1.4.术方的神式神力调整（作为神剑中最洒脱、最有情义、最会念卦辞、念诗的一位化身，无法想象对调整术方这唯一有一战之力的神力持反对意见的人内心有多么冰冷，她甚至在战斗AI升级更新前都不一定能放出这招，真的）：

天地玄一令：开始施展此神力时，术方消除敌人运起的「护体」、「轻灵」功法，且使敌人的共计3个「护体」、「轻灵」、「奇窍」功法被长时间「封禁」；此神力施展结束前，敌人所有的次要属性变化为最小

鬼神玄一令：开始施展此神力时，术方消除敌人运起的「护体」、「轻灵」功法，且使敌人的共计6个「护体」、「轻灵」、「奇窍」功法被长时间「封禁」；此神力施展结束前，敌人所有的次要属性变化为最小

2.调整心神伤害阈值，单次心神攻击造成的失神标记上限提高为30（只看命中和化解的真实伤害居然还能一次打出30层，这也太离……离最终有趣好玩的魔音玩法不远了！）

3.允许更换同道的装备（未成年人衣装除外）：

3.1.可在同道的装备界面更换同道的装备

3.2.新增同道自动更换装备的AI控制选项，当此AI控制选项被打开时，同道会在每次月份更替时，自行决定要装备的物品，反之则不会改变目前已装备的物品

4.以伏虞剑柄或绳索解救失心人或绑缚敌人时，如果对方的精纯比人物低6及以上，必定可以成功，即便对方没有任何战败标记

5.添加药材、毒物材料可用于炼制什么丹药的说明

6.战斗中人物的黑影调整为根据人物的表现性别显示，如：男生女相的男子表现性别为女

7.获得同道的界面，新增了人物TIPS

8.如果人物在兵器攻击蓄力的过程中触发了反击，会获得迅速攻击的效果，反击结束时，会立即打出蓄力中的兵器攻击

9.自动战斗、战斗倍速选项新增自动设置开关，如果关闭自动设置，玩家在战斗中设置的自动战斗、战斗倍速将不会改变系统设置，也不会直接沿用到下一场战斗

10.系统选项新增开关战斗震动的选项，以保护部分对战斗震动无法适应的玩家

11.新增夸赞互动，让太吾世界多一些友善：

11.1.新增夸赞类互动：可以针对对方的特性、赋性、魅力、名誉等进行夸赞，以提高被夸赞者对人物的好感

11.2.被夸赞者对人物好感的提升幅度，取决于被夸赞者的处世立场（叛逆被夸赞可能并不高兴，不如试试羞辱？），以及被夸赞的内容是否值得夸赞

11.3.夸赞互动每月对同一个人只能进行一次，并与羞辱互动共用冷却

12.调整羞辱互动：

12.1.羞辱互动与夸赞互动会共用冷却

12.2.可以对仇人进行羞辱指责

13.调整见闻闲谈互动，增加效果，减少操作：

13.1.每月可对每人使用一次见闻，见闻的使用效果增加，如：技艺见闻增加的好感加倍

13.2.在使用地方见闻时，改变对方喜好、厌恶的几率增加，且更容易改变对方的喜好

13.3.如果在使用地方见闻后改变了对方的喜好，对方的喜好会从隐藏状态变为显示状态

13.4.如果在使用地方见闻改变了对方的喜好恶、或使用门派见闻改变了对方的理想门派和处世立场、或使用技艺见闻改变了对方学习技艺的需求后，会为对方增加相应的经历记录

14.新增获取秘闻的方法：

14.1.新增打听秘闻互动：可消耗时间向好感较高的人物打听秘闻，随机获得一条对方知道的秘闻

14.2.新增唬骗秘闻互动：唬骗成功后将随机获得一条对方知道的秘闻

14.3.新增询问被关押者的秘闻的互动：询问后可随机获得一条对方知道的秘闻

15.调整赠礼互动：赠送淬毒的装备并被发现时，不再会被对方认为送礼者向收礼者下毒，但若收礼者门派禁止用毒，则礼物的好感会减半

16.向刚正立场的门派人物请求获取门派支持时，文本中将提示历练消耗数值

17.新增收服入魔人的事件文本分支：到达太吾村前如果收服入魔人，文本中将不再提及太吾村

游戏优化更新：