2022/10/20 更新调整及修复

√1、添加-自动存档（每隔一分钟会自动存档，固定位置为20号存档）

√2、添加-炼器御兽玩法-灵感点获得（每完成一次任务获得固定1点，后续领悟御兽天赋用）

√3、添加-炼器御兽玩法-御兽任务刷新（固定需要消耗0.2点灵感点）

√4、添加-灵植灵兽管理面板（进入对应空间显示，左键可查阅灵植灵兽信息与归元功能）（Tab键开关，仅显示自身所在空间的灵植灵兽）

√1、修复-造物泉灵兽生成时间错误的BUG

√2、修复-炼器时消耗灵气错误的BUG

√3、修复-炼器御兽玩法-取消及删除任务位置错误

√4、修复-炼器御兽玩法-逆练最高品级法宝时报错问题

√5、修复-炼器御兽玩法-炼器成功后将炼制的法宝先出售后再打开炼器界面报错BUG

√6、修复-炼器御兽玩法-任意炼器行为无经验获得的BUG

√1、调整-优化了墨家、农家收获时的卡顿问题

√2、调整-优化了灵兽、灵宠的卡顿问题（暂时关闭了灵兽的自动移动）

√3、调整-炼器御兽玩法-洗练法宝词条现在词条稀有度是随机变化的

√4、调整-炼器御兽玩法-相同文本过多遮挡视野问题

官方交流群：756815440（白马非马交流群）

欢迎大家踊跃进群呀，提出意见，反馈BUG，还可以查看群内大佬们写的各种攻略，如果遇到不了解的，实时有群内的小伙伴解答呀！！