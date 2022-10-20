活字引擎3.2.0已更新！增加阿里云配音！声音数量翻4倍！

活字引擎3.2.0已更新！本次更新最大的内容是增加阿里云配音（共74种）！声音总数从原来的22种变成了96种！

本次更新的阿里云配音中2个是日语配音，11个是纯英语配音，3个是粤语配音，剩下的58种全部是中文配音！

⚠️注意：Azure配音目前与最新版Win10/Win11系统冲突（无法合成Azure配音并在合成时会导致软件卡死/奔溃）！这个是微软那边的bug，他们暂时还没公布什么时候修复，虽然之前已经为这件事单独发了一篇公告了，不过这次还是再提一下，如果急用的话把Windows系统退回到上个版本就能解决了，你也可以选择等微软修复或者改用阿里云配音（这也是为什么我这几天在全天工作提前把阿里云接入了）

在接下来的更新里我会着重于修复导出的各种问题，比如在一些电脑上可能会发生的导出卡顿或导出出来的视频文件损坏的问题（顺便一提如果在你的电脑上尝试多次都无法正常导出，那你可以直接开预览播放模式然后录屏，这样其实和导出是完全一样的（草）

除了接入了阿里云之外这个版本还有很多其他的更新：

1.骰子设置界面增加了改变字体的选项，现在你可以改变【骰子】演出时使用的字体了！

2.修复了无法更换骰子图片的问题，同时现在骰子设置界面还可以预览当前使用的骰子图片了！

3.修复了在刚开启播放时名字框无法正确的与角色站在同一边的问题

4.修复了其他各种各样的bug并进行了优化

5.更新了4个很可爱的成就图标！我在想要不要做点冰箱贴或者吧唧之类的周边什么的（真的会有人喜欢吗？）

顺便把目前的6个成就图标放在这里！真的很可爱所以忍不住想炫耀一下）是Walli画的！

打地鼠的玩家算不算反派？（锤击活字双子）

未完成时



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开始了！（创建第一个Replay项目！）

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3，2，1，播放！（进行第一次播放）

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