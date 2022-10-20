2.0.1平衡性更新，问题修复

维护时间8:30→9:00
诹访子：
- 三星绝对领域时间3秒→5秒
- 诹访子不会被加减速
爱丽丝：
- 最大蓝量60→70
- 生命值800/1500/2506→750/1350/2600
紫：
- 基础攻速0.9→0.8
- 生命值900/1620/2916→800/1400/2916
寅丸星：
- 伤害系数150/250/1500→125/225/1500
- 初始魔法20→0
四季：
- 减伤程度50%/50%/80%→25%/35%/50%
- 扔出的悔悟之棒10/18/60→12/20/1000
- 最大蓝量60→70
- 生命值850/1440/2592→800/1440/2700
幽香：
- 现在从开伞到打出最后一次攻击全程免控，但开伞结束后不享受伤害减免
- 三星幽香会连续攻击五次
蓝：
- 攻击力250/500/1500→200/450/1500
- 生命值900/1635/2976→850/1530/2976
魔理沙：
- 魔炮伤害800/1400/4000→900/1600/4800
- 生命值750/1300/2479→800/1400/2600
小伞：
- 技能伤害200/350/600→200/300/500
天子：
- 生命值950/1780/3078→1000/1850/3400
永琳：
- 稍微加快了一些药剂波的速度
妹红：
- 爆炸后两段伤害合成了一段
蓝：
- 2星蓝3.5秒→3秒
-
灵梦：
- 移除攻击力加成的额外伤害。
- 技能伤害100/150/250→175/250/400
莉莉卡：
- 护盾最多叠加2次。
铃仙：
- 幻象持续时间4/5/6秒→3秒
衣玖、辉夜：
- 吸血享受全额吸血，不再受到范围伤害吸血减少的影响
头套：
- 移除额外的15双抗
西瓜刀：
- 同一单位冻结后需要5秒才能再次被冻结
喇叭：
- 移除自身携带的额外15攻击力
觅金：
- 四觅金每回合获得1—3金币→固定多获得4金币
弹幕：
- 攻速加成 30/60/100/180→25/50/90/140
法术：
- 法术吸血10/10/20/30→10/20/30/40
命莲寺：
- 眩晕概率20/30/40→15/25/35
其他：
- 减攻速减移速的buff现在不叠加，只有减速效果最大的会生效。
问题修复：
- 修复蕾米的技能判定每次只会对一个人生效的问题
- 修复恋如果开局满蓝，会直接开技能，然后又会跳回原位的问题。
- 修复觉控制了带喇叭的人，喇叭依然是敌方喇叭
- 修复隙间即使有多个单位也只会生效一次的问题
- 修复单位死亡后子弹没伤害，来源为该单位的buff未受到部分装备加成的问题
- 修复因网络环境变化导致的暂时连接不上Steam
- 队伍变更时将自动取消开始匹配
- 修复组队打完一局后队伍的部分信息没更新
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