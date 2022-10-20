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AutoChess of Gensokyo update for 20 October 2022

2.0.1平衡性更新，问题修复

Share · View all patches · Build 9758224 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

维护时间8:30→9:00
诹访子：

  • 三星绝对领域时间3秒→5秒
  • 诹访子不会被加减速

爱丽丝：

  • 最大蓝量60→70
  • 生命值800/1500/2506→750/1350/2600

紫：

  • 基础攻速0.9→0.8
  • 生命值900/1620/2916→800/1400/2916

寅丸星：

  • 伤害系数150/250/1500→125/225/1500
  • 初始魔法20→0

四季：

  • 减伤程度50%/50%/80%→25%/35%/50%
  • 扔出的悔悟之棒10/18/60→12/20/1000
  • 最大蓝量60→70
  • 生命值850/1440/2592→800/1440/2700

幽香：

  • 现在从开伞到打出最后一次攻击全程免控，但开伞结束后不享受伤害减免
  • 三星幽香会连续攻击五次

蓝：

  • 攻击力250/500/1500→200/450/1500
  • 生命值900/1635/2976→850/1530/2976

魔理沙：

  • 魔炮伤害800/1400/4000→900/1600/4800
  • 生命值750/1300/2479→800/1400/2600

小伞：

  • 技能伤害200/350/600→200/300/500

天子：

  • 生命值950/1780/3078→1000/1850/3400

永琳：

  • 稍微加快了一些药剂波的速度

妹红：

  • 爆炸后两段伤害合成了一段

蓝：

  • 2星蓝3.5秒→3秒

灵梦：

  • 移除攻击力加成的额外伤害。
  • 技能伤害100/150/250→175/250/400

莉莉卡：

  • 护盾最多叠加2次。

铃仙：

  • 幻象持续时间4/5/6秒→3秒

衣玖、辉夜：

  • 吸血享受全额吸血，不再受到范围伤害吸血减少的影响

头套：

  • 移除额外的15双抗

西瓜刀：

  • 同一单位冻结后需要5秒才能再次被冻结

喇叭：

  • 移除自身携带的额外15攻击力

觅金：

  • 四觅金每回合获得1—3金币→固定多获得4金币

弹幕：

  • 攻速加成 30/60/100/180→25/50/90/140

法术：

  • 法术吸血10/10/20/30→10/20/30/40

命莲寺：

  • 眩晕概率20/30/40→15/25/35

其他：

  • 减攻速减移速的buff现在不叠加，只有减速效果最大的会生效。

问题修复：

  • 修复蕾米的技能判定每次只会对一个人生效的问题
  • 修复恋如果开局满蓝，会直接开技能，然后又会跳回原位的问题。
  • 修复觉控制了带喇叭的人，喇叭依然是敌方喇叭
  • 修复隙间即使有多个单位也只会生效一次的问题
  • 修复单位死亡后子弹没伤害，来源为该单位的buff未受到部分装备加成的问题
  • 修复因网络环境变化导致的暂时连接不上Steam
  • 队伍变更时将自动取消开始匹配
  • 修复组队打完一局后队伍的部分信息没更新

Changed files in this update

TouhouAutoChess Content Depot 1575711
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