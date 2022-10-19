2022/10/19 调整及修复

√1、修复-纯洁兽灵出售BUG

√2、修复-炼器御兽玩法-精炼灵材报错崩溃BUG

√3、修复-炼器御兽玩法-归元法宝获得灵材不正确的BUG

√4、修复-炼器御兽玩法-选择功能说明文本跟随BUG

√5、修复-炼器御兽玩法-炼器玩法灵气消耗不正常的BUG

√6、修复-炼器御兽玩法-炼制法宝成功后仍旧占位的BUG

√7、修复-炼器御兽玩法-魂兽每日任务会超出的BUG

√8、修复-炼器御兽玩法-未完成炼器前置任务可以直接进行炼器的BUG

√9、修复-获取纯洁兽灵时报错的BUG

√10、修复-查看魂兽天赋时报错的BUG

√11、修复-纯洁兽灵显示的灵魂强度文本错误的BUG

√12、修复-炼器御兽玩法-魂兽每日任务可能会崩溃的BUG

√13、修复-炼器御兽玩法-魂兽每日任务提交会崩溃的BUG

√14、修复-炼器御兽前置任务自动下一步的BUG

√15、修复-炼制法宝成功后崩溃的BUG

√1、调整-纯洁兽灵灵魂强度查看

√2、调整-炼器界面鼠标显示文本位置

√3、调整-怪物掉落概率全部更改为除法公式，避免因加成过高不掉落需要物品（略微降低了）

√4、调整-提高了每日触发灵植灵兽随机事件的概率（需灵植灵兽数量总和大于30）

√5、调整-纯洁兽灵获取方式改变（每次归元灵兽有概率获得，受寿元、品级、品阶、潜力影响）

√6、调整-魂兽初始转化属性（正常值）

√7、调整-更换了ESC键的保存存档位置（防止误触）

√8、调整-大部分界面可以按ESC键关闭了

√9、调整-现在钓鱼时鱼儿不会仅仅往4个方向移动了转变成360°

√10、调整-灵植灵兽随机事件触发概率回调

√11、调整-纯洁兽灵物品贴图更换

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