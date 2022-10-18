测试分支更新日志：22-10-18

修复错误：

1.修复八品、七品普通衣装对人物魅力的影响有误的BUG

2.修复阿牛加入同道时名字显示错误的BUG

3.修复外道年龄生成错误，有可能出现未成年的BUG

4.修复NPC恢复健康的AI需求判定错误的BUG

5.修复非同道人物的喜好未及时刷新的BUG

6.修复双方为夫妻时不能倾诉爱意的BUG

7.修复当书籍研读需求未满足时，研读效率异常增加，当书籍研读需求满足时，研读效率异常降低的BUG

8.修复部分相枢化身的特有特性字数过多，说明信息宽度不足无法显示完全的BUG

9.修复白鹿角服食后效果未生效的BUG，正确的效果为治愈人物所有的伤势

10.修复尊师遗骨服食后效果未生效的BUG，正确的效果为清空人物的入魔程度

11.修复赤血王珠服食后效果未生效的BUG，正确的效果为使人物的入魔程度变化为100（即正好达到入邪）

12.修复建筑维护信息刷新不及时的BUG

13.修复新建经营建筑默认页签打开不正确的BUG

14.修复资源采集建筑总体工作效率计算错误的BUG

15.修复资源采集建筑需求技艺不正确的BUG

16.修复给鸡喂食促织时，所增加的心情不正确的BUG，如：喂食异品促织王应增加90心情

17.修复精制时交换精制材料位置后会报错的BUG

18.修复毁坏地区的地块说明信息可能显示错位的BUG

19.修复恶人谷终点奖励唯我奖励与叛逆奖励相同的BUG

20.修复远走高飞奇遇中，对方为仁善立场时，恳求前辈的分支未消耗人物地区恩义的BUG

21.修复出神之地奇遇内战败传剑，传剑后太吾人物界面在过月前会无同道的BUG

22.修复叛徒结伙玩家路径上未触发战斗，但终点却跳转到放过了叛徒分支的BUG

23.修复武林大会璇女派为人物添加正面特性时，但人物没有任何可添加的正面特性时会报错的BUG

24.修复武器说明信息中，铸剑解封效果文字重叠的BUG

25.修复选择功法界面在选择功法类型后，门派筛选自动变回“全”的BUG

26.修复部分功法自动施展后其余功法可用性未及时刷新的BUG

27.修复万花听雨式、凌六虚、青女履冰、天开流陨式的功法特效错误影响了人物的基础数值（特性、真气、装备、服食、运功等提供的数值）而非状态数值（身法、护体、状态等提供的数值）的BUG

28.修复倒打冲天子发挥0成仍会添加重创标记的BUG

29.修复疯魔醉拳的伤害加值计算错误的BUG，人物有800内息紊乱时，正确的伤害加成是80%，而非800%

30.修复莫女神力寸心入梦和寸心断梦施展中会在无特效层数情况下生效的BUG

31.修复五黄辟毒术逆练效果提示显示时机错误的BUG

32.修复在与相枢的战斗中暂停查看相枢信息后场景特效会重复播放的BUG

33.修复各BOSS进入新的战斗阶段时，前一个战斗阶段的战斗状态未消失的BUG

34.修复已完成九世轮回，在第十世获得特殊轮回特性的人物，仍受相枢万相核枢特效影响的BUG

35.修复在产业视图过月后，地图的商队未及时刷新的BUG

36.修复部分商人在创建时未初始化所属商会的BUG

优化调整：

1.缓解卡顿，优化游戏的表现和执行效率：

1.1.优化了各界面获取引用组件的算法，提高界面响应的速度

1.2.优化了滚动列表的刷新逻辑，提高表现和操作的速度，缓解滚动列表的卡顿情况

1.3.优化了界面每帧的计算逻辑，提高鼠标在界面中的响应速度

1.4.优化了人物刷新逻辑，获取人物图像资源时不再默认获取全部3个尺寸的资源

1.5.拆分各个界面的所属视图，加快各个界面的打开和关闭速度

（我们会尽最大努力，在后续的更新中，持续优化游戏的运行、表现、计算效率）

2.功法效果调整：

2.1.大手印，因为神式不受佛门管控，大手印无法再阻止敌人获得神式：

正：只要敌人所有类型的真气数量的总和低于运用者所有类型的真气数量的总和，敌人拥有的“神”式以外的式的数量就无法超过运用者拥有的式的数量

逆：只要敌人所有类型的真气数量的总和高于运用者所有类型的真气数量的总和，敌人拥有的“神”式以外的式的数量就无法超过运用者拥有的式的数量

正：只要敌人所有类型的真气数量的总和低于运用者所有类型的真气数量的总和，敌人拥有的“神”式以外的式的数量就无法超过运用者拥有的式的数量 逆：只要敌人所有类型的真气数量的总和高于运用者所有类型的真气数量的总和，敌人拥有的“神”式以外的式的数量就无法超过运用者拥有的式的数量 2.2.天蛇换骨功，因为是换骨，所以连骨头也不怕受伤（重创）：

正：运用者的外伤标记会随时间自行消除；除非运用者受到外伤时，受伤的身体部位已有4层外伤，否则运用者不会受到外伤重创

逆：运用者的内伤标记会随时间自行消除；除非运用者受到内伤时，受伤的身体部位已有4层内伤，否则运用者不会受到内伤重创

正：运用者的外伤标记会随时间自行消除；除非运用者受到外伤时，受伤的身体部位已有4层外伤，否则运用者不会受到外伤重创 逆：运用者的内伤标记会随时间自行消除；除非运用者受到内伤时，受伤的身体部位已有4层内伤，否则运用者不会受到内伤重创 2.3.即身成佛，佛陀的金身原本是不坏的，但金刚宗因为是邪派，不能恪守清规，所以只能勉强做到一半不坏：

正：以此功法进行防御时：敌人对运用者造成的重创标记减半；运用者的每2点「护体」真气，可以消除敌人对运用者造成的1个伤势标记，但运用者的内息紊乱会因此增加

逆：以此功法进行防御时：敌人对运用者造成的重创标记减半；运用者的每2点「护体」真气，可以消除敌人对运用者造成的1个非伤势标记，但运用者的内息紊乱会因此增加

正：以此功法进行防御时：敌人对运用者造成的重创标记减半；运用者的每2点「护体」真气，可以消除敌人对运用者造成的1个伤势标记，但运用者的内息紊乱会因此增加 逆：以此功法进行防御时：敌人对运用者造成的重创标记减半；运用者的每2点「护体」真气，可以消除敌人对运用者造成的1个非伤势标记，但运用者的内息紊乱会因此增加 2.4.不败：以此神力进行防御时，大岳瑶常免受所有会导致其部位伤势达到6层的直接伤害及重创（反正是弟弟，无非是配合一下“不败”的字面含义）

2.5.不灭石心：以此神力进行防御时，染尘子免受重创，且染尘子所有会随时间逐渐消失的战败标记的消失速度均会加倍（毕竟是最终隐藏BOSS，给点面子，护体功法也有方法破解）

3.驿站的解锁规则调整：

3.1.游戏开始时，世界地图内，会自动解锁太吾村州域及2个随机相邻州域的所有驿站

3.2.自动解锁的27个驿站不会增加解锁第28个新驿站花费的威望

3.3.旧存档为适应此调整，适当缓解螺舟被玩家冲成蜂窝状的情况，将自动解锁全世界所有的驿站

4.人物行囊界面，新增多选丢弃、多选转赠、多选拿取的便捷操作功能

5.物品排序时使用中的物品的排序优先级提高

6.强化藏书阁的功能：

6.1.藏书阁将可以修补残缺页、亡佚页（亡佚页的修补进度需求较高，为残缺页的3倍）

6.2.藏书阁修补书页的速度大幅提高，如：神一品书籍的修补进度需求从 12800 调整为 4000

7.轮回台在将魂魄送往轮回时，新增转世结果的详细提示信息

8.提高材料产出类的高级建筑产出高品级材料的几率，如：大部分由{20,10,0,-10,-20,-30}调整为{30,20,10,0,-10,-20}

9.人物内力类型对功法威力的增加和减少改为对功法威力上限的增加和减少（配置表NeiliType中PowerChange改名MaxPowerChange）

10.各品级功法、技艺对造诣的加成略微下调，由原来最大270%调整为220%

11.商人的额外商品：各等级的商人在进货时，会额外进货一个更高级商店的货物，但这个超越商人等级的货物的售卖价格也会略高

12.商店的UI位置调整，以免遮挡了物品的显示

13.在战斗中，恶化已达到6层的伤势时，会产生重创标记

14.与太吾相关的人物的秘闻生成几率的下限大幅提高

15.比武招亲中，新娘会对胜出者产生爱慕

16.万化灵符的增益效果加倍

17.研读界面中，增加书籍读完的表现动画

框架调整：

1.已将框架分支的框架结构调整合并至测试分支：

1.1.框架调整改变了游戏数据端和表现端的通信方式（不再通过Socket，而是改为使用Named Pipe）

1.2.框架调整后，提高了数据端与表现端的通信效率，提高了游戏的运行效率

1.3.框架调整后，提高了数据端与表现端的稳定性，避免大部分因数据端与表现端在某些极端情况下未能同步导致的数据错误问题

1.4.框架调整后，不会再以电脑的网络环境为通信基础，避免大部分因电脑网络环境差异而导致部分玩家无法启动游戏的问题

1.5.框架调整后，我们将在后续更新中，逐渐去除数据端与表现端传输数据时的大小限制（如64KB），减少因此而产生的报错，增加数据的扩展可能

2.框架分支将在10月20日关闭，请使用框架分支进行游戏的玩家在框架分支关闭前备份自己的存档，以避免框架分支关闭后，存档丢失

数据接口：

1.接口ApplyReducePoisonEffect新增可选参数getCost

MOD相关：

因为本次更新进行了较大规模的优化调整，且改变了数据端与表现端的通信结构，可能造成与此相关的各类MOD报错，

请玩家们在更新后注意MOD的报错情况，及时备份存档，我们会尽最大努力为MOD提供支持，

如：本次更新已针对“捏人优化框架”MOD提供了特殊的逻辑支持，防止了该MOD在更新后报错，

但是MOD数量众多，我们无法一一照顾，

还望MOD作者和玩家们能够积极向我们反馈，我们会积极为大家所创作的各类MOD提供更多支持和保护！

游戏优化更新：