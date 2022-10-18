2022/10/18 更新调整及修复【炼器御兽玩法-炼器玩法！】

√1、添加-炼器御兽玩法-炼器魂兽！！【全新炼器方式、全新御兽方法，远古炼器师与御兽使共创的神奇秘法，打开了一条通天之路，完美的结合使得炼器师与御兽使密不可分，二者相辅相成，大大的提升了自身的御兽战斗能力以及炼器能力，能解放炼器师的双手实现，仅需提供炼器感悟，自有炼器魂兽为你打造法宝】（快去寻找欧铸、乐中时学习炼器御兽之法吧，需好感度）

√2、添加-炼器御兽玩法-法宝炼制

√3、添加-炼器御兽玩法-法宝洗练

√4、添加-炼器御兽玩法-法宝归元

√5、添加-炼器御兽玩法-法宝逆练

√6、添加-炼器御兽玩法-法宝点化

√7、添加-炼器御兽玩法-精炼灵材

√8、添加-炼器御兽玩法-魂兽成长任务

√9、添加-炼器御兽玩法-魂兽寻找灵材

√1、修复-突破最后一个隐藏境界时不扣除太极之力的BUG

√2、修复-查看快要消失的BUFF时导致的崩溃BUG

√3、修复-工具生产中引起的卡顿BUG

√4、修复-观心自在诀满级导致的技艺属性重置回100的BUG

√1、调整-仙门宝库的灵石产出一次不会超过两千万

√2、调整-大幅度提升开启仙门宝库的条件（除使用仙令外）

官方交流群：756815440（白马非马交流群）

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