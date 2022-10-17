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摆渡人生 update for 17 October 2022

V0.1.1-003

Share · View all patches · Build 9738391 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

V0.1.1-003
变化与优化
狼王Boss新增攻击技能、狼新增攻击技能
重做宠物屋自动喂食、供水系统

平衡
增强部分敌方属性
降低炸药和枪械子弹的威力（并加入概率未攻击到敌方的情况）

修复
修复植物学书籍阅读不会正常流逝读书时间的问题
修复不能售卖红宝石的问题
修复水箱初始建造判断
修复使用抗生素无法检测到角色口渴值的问题
移除会导致报错崩溃的菜单选项

Changed files in this update

Record Life：Doomsday Crisis (1361140) 个 Depot Depot 1361140
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