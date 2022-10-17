V0.1.1-003

变化与优化

狼王Boss新增攻击技能、狼新增攻击技能

重做宠物屋自动喂食、供水系统

平衡

增强部分敌方属性

降低炸药和枪械子弹的威力（并加入概率未攻击到敌方的情况）

修复

修复植物学书籍阅读不会正常流逝读书时间的问题

修复不能售卖红宝石的问题

修复水箱初始建造判断

修复使用抗生素无法检测到角色口渴值的问题

移除会导致报错崩溃的菜单选项