V0.1.1-003
变化与优化
狼王Boss新增攻击技能、狼新增攻击技能
重做宠物屋自动喂食、供水系统
平衡
增强部分敌方属性
降低炸药和枪械子弹的威力（并加入概率未攻击到敌方的情况）
修复
修复植物学书籍阅读不会正常流逝读书时间的问题
修复不能售卖红宝石的问题
修复水箱初始建造判断
修复使用抗生素无法检测到角色口渴值的问题
移除会导致报错崩溃的菜单选项
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狼王Boss新增攻击技能、狼新增攻击技能
重做宠物屋自动喂食、供水系统
平衡
增强部分敌方属性
降低炸药和枪械子弹的威力（并加入概率未攻击到敌方的情况）
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修复植物学书籍阅读不会正常流逝读书时间的问题
修复不能售卖红宝石的问题
修复水箱初始建造判断
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