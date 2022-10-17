steam版本1017更新汇总

这次更新内容较多 但主要为优化修复bug方面 希望可以给你带来更好的游戏体验

但并不会开放四五周目 大概十一月份有可能开始更新四五周目 然后完结 最近加班比较忙了

关于云存档不正常问题考虑周末处理 部分玩家如果你有那种很有规律的卡顿 可以开下f2 看下帧数 可能游戏的检测触发，会每10秒检测一次，

可以看看开了什么东西或者试试关闭什么电脑管家之类的东西之后就好了

【相对重要的一些改动】

0.主角团等级上限提高到140级 加点上限由单属性100点 提高到120点

1.伤害上限提升至333333 因为boss会削弱血量 出了部分超级多血量的boss 这个应该出了面具人等高血量boss也不好达成了

2.多周目有可能吞掉武器上的宝石 加大新周目水晶补偿，改为补偿一个无限制刻印，10个五蕴之石

3.空间交易广场补偿一个幽魂，修复多周目之后不掉落幽魂的bug

5.八苦角色增加被动 增加可装备紫武，五虎会相应的可装备相关属性紫色武器，立花，卢西恩可以装备人屠，埃森威尔可装备折戟，时声可装备寂夜。且时声也会多做一个，避免玩家培养时声，而第十幕关键战他又离开了，这样的体验并不好，下次会是一个新的时声入队，离队不受影响，而老的时声将默认在世界中

五虎将的被动会有类似于五虎之风 五虎之火之类的被动

6.钓鱼会继续减负 降低声望所需值，减轻刷的痛苦 钓鱼的鱼饵积分消耗降低

人鱼泪改为遇到人鱼必定掉落

若水套降价至8000声望 海王降低至4w

7.简化第九幕地图，相关镂空位置进行更多填充，避免玩家多周目跑图耽搁太多时间，也利好于新玩家 其中异之钥也改为多周目继承了

二周目你就可以直接开箱了

8.击杀梦魇难度面具人额外获得转职书一本（可以在五个特长内呼唤）以及 外观 头戴面具的人

面具人这里其实你打不打无所谓 开放四周目之后获取的道具才有意义 目前打死也不能存档 建议进入三周目之前存档，即可等到后续的周目开放

9.考虑将体质的生生不息改为嘲讽相关类技能

10.去除战斗进入时闪烁白光刺眼问题

11.steam版本回归wasd，q为翻页，如果你在装备界面找不到队友可以一直按q来切换队友 f2为帧数 可以看看是不是游戏卡顿帧数变化

12.第三幕医馆会下雨，带到空间内才能解除

13.三周目在持有恶魔喵的情况下还能再领养一只喵，而且之后第四幕那个钓鱼的我很好养，会给普通喵，而恶魔喵拿不到

会考虑改成两只喵喵都能学会 厚此薄彼确实不太好

14.把一些无用的成就在背包内隐藏 避免占位置 少了大概10几个成就各种凭证的占位

部分物品的分类略微优化

15.多周目，一，四 六世界进行改动，一可以直接前往梅林处领取樱 四 六可以直接打最终boss 不过玩家还是需要注意一下部分流程，避免出现bug

这次改动也是为了减少多周目部分冗长世界流程过长的糟糕体验 使玩家可以更好的速通

六，北方魔界山的封印在多周目解除 那样你也可以直接杀向魔界山了

16.第一幕如果没有救瑟琳娜，就带卢西恩杀了最终boss，导致卢西恩阵亡，将无法再回去救瑟琳娜，现在会提示你卢西恩已死，无法救援了

17..新增遗忘之石 可以在强化时使用 将装备的强化移除来重新强 四象塔内售卖 10挑战点一个 多周目水晶也会送五个

18..大大降低刀魂的合成需求，希望可以让玩家更轻松

19.增加强力boss梦魇难度额外奖励

神龙梦魇难度额外赠送50个散落的传承之晶

蛟龙化龙形态赠送橙色装备自选匣1 净化之心1（战斗中去除我方单体仇恨值） 仇恨之触 增加单体仇恨500%

杨戬四形态额外赠送橙色精粹1 遗忘之石1

20.力量獠牙技能有点鸡肋，去除吸血15%，改为暴击率提高10% 命中+10% 幸运+5%

21.炉石回归时如果切换地图 将会打断回归 现在炉石将直接回归了

22..第0幕修改帕布尔那个完成任务后的话 增加装备的操作提示，增加任务未完成的提示

现在第0幕提示更细致了 希望可以帮到你

【八苦新增改动】

本次改动旨在可以丰富阵容灵活性 多周目可以上阵更多角色

1.新增放逐功能 可以八苦命境中将队伍中角色放逐回八苦中（注：该放逐为放逐整个世界的人，而不是单独的一个人）

1.八苦角色增加被动 增加可装备紫武，五虎会相应的可装备相关属性紫色武器，立花，卢西恩可以装备人屠，埃森威尔可装备折戟，时声可装备寂夜。且时声也会多做一个，避免玩家培养时声，而第十幕关键战他又离开了，这样的体验并不好，下次会是一个新的时声入队，离队不受影响，而老的时声将默认在世界中

五虎将的被动会有类似于桃园结义枪出如龙之类的被动

如果你的苦境角色已经在队伍会导致技能没有及时更新，可以将其放逐回苦境，再凭借凭证领取即可

2.八苦所有角色可以装备紫色传承【人生八苦】 附带强力削弱技能 苦咒

该装备在成就积分商店售卖 售价400成就积分

3.多做了一个苦境专属的【时生】，再次在苦境中领取入队的就是他了 可以装备紫色精神武器 新增了一个被动 时之淡化 仇恨值

为正常的50%

4.增加了立花野子的一刀流技能 改为3段 cd降低为2 新增被动 五阴炽盛

5.增强红魔卢西恩 新增被动 爱别离 （真-永失吾爱）增强自身属性 仇恨值提高200%

6.增加埃森威尔公爵 新增被动怨憎会 增加自身属性 仇恨值提高200%

7.五虎上将技能获得增强 属性获得增强获得各种被动 比如张飞获得桃园结义 马超 一骑当先等 其中赵云额外获得技能 龙拗首 敌方在15%以下血量时 将直接处决 无视伤害上限

对于玩家去杀那些超高血量的boss应该很有帮助了 低血量的boss应该影响不大

8.提高立花野子入队等级至80级

且大部分苦境有用的角色增加经验获取效率30% 使其后续可以更好的跟上队伍等级

【杨戬战斗相关改动】

杨戬所有形态去除八九玄功减伤效果

下次一周目杨戬1 2阶段后 怀草诗使用空间石 你将进入异空间可以自行准备补给调整自身状态，然后出了门才会进入战斗

二周目12 3 四阶段前怀草诗使用空间石，你将进入异空间，以前的中途存档不再存在了，而是改为进入新的空间 你自己随便搞

这样希望给玩家更多缓冲时间，而非无限进行多形态的战斗 让玩家厌烦

【杨戬属性技能相关改动】

削弱1 2形态血量 让玩家可以更早结束一二形态的战斗

其中二形态行动次数降低一次

三形态杨戬回血由4%降低为3% 暴击率由10%降低为5%

烽火流星二段伤害 杨戬三形态血量提高120w

也希望改动后有更多打法出现，而非削弱流

杨戬四形态 回血由6% 降低为3% 暴击率同样降低

流金之火改为二段伤害 血量提高到240w

改动想法类似于三形态 不希望给玩家梦魇难度一进入战斗就被秒杀的不良体验

一刀斩伤害由99999降低为33333 且会在70%以下才会释放 不会开局释放 且cd进行提高

搜魂术同样改为低血量下释放 不会过早的释放

大衍神术也改为低血量释放 并且cd极长 理论上指挥释放一次

本次改动希望杨戬三四形态成为类似于血更高 伤害趋于平稳的boss 而非疯狂秒杀我方的boss 让玩家觉得很痛苦

也压缩了打高难度boss玩法的多样性 本次更新也有可能导致杨戬过弱 希望后续得到大家的反馈

后续考虑听从群内玩家的想法 可能会给杨戬一些控制我方或者放逐我方单体技能 或者大幅度削弱我方单体的技能

这样似乎也有利于boss技能多样性和变通

希望本次之后在与杨戬战斗玩家可以获得更好的体验

【世界任务恶蛟化龙改动】

血量回复由10%降低4%

且降低其aoe技能水柱喷射的伤害 且该技能改为可被魔法闪避，且受到100%感知减免

降低水之兵器的伤害 且受全额感知减免

血量由500w降低至400万

窒息水泡的cd进行提高（那个单体秒杀技能）

这个boss我不太想多说 希望他还是有一些挑战boss的威严， 并不会像杨戬那样改动，还是鼓励那些厉害的玩家

将其击杀来获取更好的奖励吧 所以也提高这个boss梦魇难度额外奖励

提示：这个boss就是很难，如果你像省道具 想轻松过 都建议选择休闲难度 体验飞一般的感觉

提示：这个boss给你的感觉应该时那种很容易将你秒杀或团灭的boss 属于挑战类boss 也可以不打

【技能改动】

1.无锋的技能 【狩猎命运】 现在主动释放不仅会增加伤害33% 还会解除我方全体的沉默，禁攻（无法普攻），灭绝效果【无法回血】

使其在对战部分强力boss也有很强的功能性

2.樱的传承鲲鹏 会获得两个新技能 分别为断魄闪（加强版错玉切）和二天一流（加强版居合道）

希望樱的后续可以以更强力的姿态出现在战场上 不过由于传承获取较晚，还是存在三周目可能略微有点弱的问题，希望

传承之后一扫颓势吧 期间也可以考虑通过八苦角色过度

（该传承获取时间为三周目锁妖塔地下五层 别忘了去拿）

3.修复一切归于尘土技能不回复怒气的问题

4.全能传承技能 魔贯光杀炮改为可暴击 基础伤害由1000提高到2000，

等级伤害增幅由30提高到40 敏捷加成由1.0提高到2.0

小bug修复】

1.第一幕打完boss出来去魔杖那里 走错地方了

3.第一幕蝙蝠洞，第七幕遇怪率过高由30步提高到70步

4.第二幕客栈 赤犬赤尾文字描述错误

5.第三幕酒馆 客观、

6.生生不息描述错误了‘

7.神龙朱雀等需要加感知有效的boss增加感知相关提示

8.上善三角套的单体复活需要50tp 而非100了

9.部分橙色装备六件套描述学会的技能描述错误问题

10.修复部分技能描述错误问题

12.修复部分装备加成略有错误的问题

14.第八幕与雨师挡路

15.三山飞凤属性加成问题（没找到问题在哪）

17.三国作者左右不分

18.修复熔岩秘境问题 现在不会再传送时你还可以传送中间的传送阵了，避免玩家永久滞留在第一世界

19.第一幕去教堂的路站岗的士兵跑了 导致玩家以为可以从山城下去，这里会修复一下，让那个士兵挡住路口

20.樱的天选之人，描述与学习花费不一致

21.黑皇帝的黑潮控制效果会被自身伤害取消问题 现在只有一段伤害 但伤害量应该差不多

22.冠军称号的描述有点模棱两可，触发紫气套装效果那句，到底是冠军称号带上就直接触发，还是包括冠军称号在内三件紫装能触发

23.第十幕回到空间会下雨

24.通缉令改为击败阿丽就会获得，这样就省得开钥匙了

25.修复八九玄功的描述错位问题

26.改动紫色传承的一个描述错误