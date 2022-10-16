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英雄黄昏 update for 16 October 2022

2022年10月17日 更新说明

Share · View all patches · Build 9732622 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【内容更新】
1.自己身为主公且阵营战斗最强时，自己与某武将关系达到亲密，且功绩和名望高于对方，该武将可能会主动来拜义父。
2.拜访子女，可以为其更改姓名。
3.子女缺钱了会来要钱，赚到钱了会拿东西来孝敬自己。
4.子女婚配后，也会生儿育女，十几年后会有孙辈武将入仕。
5.自己的亲属武将，会介绍其亲近的在野武将加入我方阵营。

交流QQ群4：607451655（新）

Changed files in this update

英雄黄昏 Content Depot 1754721
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