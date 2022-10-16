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摆渡人生 update for 16 October 2022

V0.1.1_001-平衡与新开端

Share · View all patches · Build 9732443 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

V0.1.1_001-平衡与新开端
变化与优化
锻炼系统重修#1
采用新的ui图标按钮
现在可以拆除选择的建筑，而不是拆除第一个放下的建筑
现在拆除建筑需要用到铁锤
现在建筑不能放在相同的位置上进行堆叠
优化充电商城面板
新增科技：储物空间扩展
加入两种新箱子（更大容量）
实装电解器功能
现在进行挖矿之前需要拥有采矿许可证
实装矿洞氧气值系统（矿工查尔开始售卖氧气面罩与瓶装氧气）
新增装备栏：头灯（矿工帽修改以适配氧气面罩）
实装宠物猫
新增腐烂食物制作肥料的功能
看完的书籍可以使用，并选择其可以作为可燃物
批量售卖矿石/宝石
实装废品站内容（基础）
实装自制番茄汤罐头内容（另外两种罐头暂未实装）
增加莫教授的好感度影响医药费优惠机制
实装矿洞第七层及以后的自动识别铁镐功能
在可进入的地图边缘增加箭头
工作台新增机械师可制作物品（现在可以建造炼油机了）
如果选择步行前往森林，森林里不会出现车
看庇护所建造手册时将自动关闭小背包
现在已消毒水源可以直接饮用
喝咖啡可以降低疲劳值（每天3次）
调整了时间以及天气影响下的颜色滤镜
新增通用配方类型：纯净的水源（日志已补充）
带回本地礼包码功能
优化抗生素使用机制
多个炼油机同时工作将会加快炼油速度

平衡
略微减少拳击技能的伤害
现在必须先建好运矿通道才能从矿洞外收取矿物
刮刮乐调整，获奖信息弹出方式更改
降低矿洞紫宝石产出（整体下降50%）
整体降低宝石价格（后续仍然会有涨幅的可能）
咖啡如果一天饮用超过三次，再喝会掉健康值（正常睡觉刷新，昏迷不算）
加强了支援的力量（口渴值上限再加10）
悬赏令Boss属性调整
现在诊所的药品普遍涨价了
食品数值平衡性优化
种子价格降低
烹饪所得食物价值显著提升
其他武器及防具数值平衡
增加牧场机制的季节限制

修复
修复选择的读书时间不会自动转换到实际跳转的时间的问题
洗漱套件将不再能直接获取塑料（概率获得）修复相关问题
尝试修复因停电导致的充电中的手机消失问题
修复牧场房间与普通房间无法共存的问题
修复宠物店选项错位问题
修复温室农场会直接自动建好的问题
修复熔炉加入可燃物的错误文本（显示没有煤矿）
修复合上科技杂志需要关两次菜单
修复了无法识别末日指示器所需材料数量的问题
修复诊所支线无法识别玩家技能等级的问题
修复便利店夜间店员不显示的问题
修复进入庇护所时入口的贴图错误
修复锻炼技能时的文本错误
修复路牌贴图错误问题
其他小细节优化与修复

Changed files in this update

Record Life：Doomsday Crisis (1361140) 个 Depot Depot 1361140
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