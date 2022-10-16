V0.1.1_001-平衡与新开端
变化与优化
锻炼系统重修#1
采用新的ui图标按钮
现在可以拆除选择的建筑，而不是拆除第一个放下的建筑
现在拆除建筑需要用到铁锤
现在建筑不能放在相同的位置上进行堆叠
优化充电商城面板
新增科技：储物空间扩展
加入两种新箱子（更大容量）
实装电解器功能
现在进行挖矿之前需要拥有采矿许可证
实装矿洞氧气值系统（矿工查尔开始售卖氧气面罩与瓶装氧气）
新增装备栏：头灯（矿工帽修改以适配氧气面罩）
实装宠物猫
新增腐烂食物制作肥料的功能
看完的书籍可以使用，并选择其可以作为可燃物
批量售卖矿石/宝石
实装废品站内容（基础）
实装自制番茄汤罐头内容（另外两种罐头暂未实装）
增加莫教授的好感度影响医药费优惠机制
实装矿洞第七层及以后的自动识别铁镐功能
在可进入的地图边缘增加箭头
工作台新增机械师可制作物品（现在可以建造炼油机了）
如果选择步行前往森林，森林里不会出现车
看庇护所建造手册时将自动关闭小背包
现在已消毒水源可以直接饮用
喝咖啡可以降低疲劳值（每天3次）
调整了时间以及天气影响下的颜色滤镜
新增通用配方类型：纯净的水源（日志已补充）
带回本地礼包码功能
优化抗生素使用机制
多个炼油机同时工作将会加快炼油速度
平衡
略微减少拳击技能的伤害
现在必须先建好运矿通道才能从矿洞外收取矿物
刮刮乐调整，获奖信息弹出方式更改
降低矿洞紫宝石产出（整体下降50%）
整体降低宝石价格（后续仍然会有涨幅的可能）
咖啡如果一天饮用超过三次，再喝会掉健康值（正常睡觉刷新，昏迷不算）
加强了支援的力量（口渴值上限再加10）
悬赏令Boss属性调整
现在诊所的药品普遍涨价了
食品数值平衡性优化
种子价格降低
烹饪所得食物价值显著提升
其他武器及防具数值平衡
增加牧场机制的季节限制
修复
修复选择的读书时间不会自动转换到实际跳转的时间的问题
洗漱套件将不再能直接获取塑料（概率获得）修复相关问题
尝试修复因停电导致的充电中的手机消失问题
修复牧场房间与普通房间无法共存的问题
修复宠物店选项错位问题
修复温室农场会直接自动建好的问题
修复熔炉加入可燃物的错误文本（显示没有煤矿）
修复合上科技杂志需要关两次菜单
修复了无法识别末日指示器所需材料数量的问题
修复诊所支线无法识别玩家技能等级的问题
修复便利店夜间店员不显示的问题
修复进入庇护所时入口的贴图错误
修复锻炼技能时的文本错误
修复路牌贴图错误问题
其他小细节优化与修复
Changed files in this update