V0.1.1_001-平衡与新开端

变化与优化

锻炼系统重修#1

采用新的ui图标按钮

现在可以拆除选择的建筑，而不是拆除第一个放下的建筑

现在拆除建筑需要用到铁锤

现在建筑不能放在相同的位置上进行堆叠

优化充电商城面板

新增科技：储物空间扩展

加入两种新箱子（更大容量）

实装电解器功能

现在进行挖矿之前需要拥有采矿许可证

实装矿洞氧气值系统（矿工查尔开始售卖氧气面罩与瓶装氧气）

新增装备栏：头灯（矿工帽修改以适配氧气面罩）

实装宠物猫

新增腐烂食物制作肥料的功能

看完的书籍可以使用，并选择其可以作为可燃物

批量售卖矿石/宝石

实装废品站内容（基础）

实装自制番茄汤罐头内容（另外两种罐头暂未实装）

增加莫教授的好感度影响医药费优惠机制

实装矿洞第七层及以后的自动识别铁镐功能

在可进入的地图边缘增加箭头

工作台新增机械师可制作物品（现在可以建造炼油机了）

如果选择步行前往森林，森林里不会出现车

看庇护所建造手册时将自动关闭小背包

现在已消毒水源可以直接饮用

喝咖啡可以降低疲劳值（每天3次）

调整了时间以及天气影响下的颜色滤镜

新增通用配方类型：纯净的水源（日志已补充）

带回本地礼包码功能

优化抗生素使用机制

多个炼油机同时工作将会加快炼油速度

平衡

略微减少拳击技能的伤害

现在必须先建好运矿通道才能从矿洞外收取矿物

刮刮乐调整，获奖信息弹出方式更改

降低矿洞紫宝石产出（整体下降50%）

整体降低宝石价格（后续仍然会有涨幅的可能）

咖啡如果一天饮用超过三次，再喝会掉健康值（正常睡觉刷新，昏迷不算）

加强了支援的力量（口渴值上限再加10）

悬赏令Boss属性调整

现在诊所的药品普遍涨价了

食品数值平衡性优化

种子价格降低

烹饪所得食物价值显著提升

其他武器及防具数值平衡

增加牧场机制的季节限制

修复

修复选择的读书时间不会自动转换到实际跳转的时间的问题

洗漱套件将不再能直接获取塑料（概率获得）修复相关问题

尝试修复因停电导致的充电中的手机消失问题

修复牧场房间与普通房间无法共存的问题

修复宠物店选项错位问题

修复温室农场会直接自动建好的问题

修复熔炉加入可燃物的错误文本（显示没有煤矿）

修复合上科技杂志需要关两次菜单

修复了无法识别末日指示器所需材料数量的问题

修复诊所支线无法识别玩家技能等级的问题

修复便利店夜间店员不显示的问题

修复进入庇护所时入口的贴图错误

修复锻炼技能时的文本错误

修复路牌贴图错误问题

其他小细节优化与修复