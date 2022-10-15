测试分支更新日志：22-10-15

修复错误：

1.修复母亲是出家人的情况下无法以母亲的姓氏给孩子取名的BUG

2.修复因修改造成角色被添加了身怀六甲状态，但没有正确添加相关数据导致过月报错的BUG

3.修复与不可婚配的门派弟子成婚的秘闻公开时会报错的BUG

4.修复男性太吾的孩子在被配偶遗弃的情况下依然出现让太吾取名的过月事件的BUG

5.修复因修改导致人物有多个配偶后，多出的配偶的孩子会被遗弃的BUG

6.修复衣以侯的化身在地图上行动时，未能正确的将影响范围内的人物爱慕或仇恨他人的几率提高三倍的BUG

7.修复铭刻人物选择界面中，人物立绘位置偏下的BUG

8.修复使用铭刻创建藏名人物时报错的BUG

9.修复产业资源产出和售卖道具时，玩家已探索过的各村、镇、城市的安定与文化加成计算错误的BUG

10.修复建筑总览界面拉动滚动条偶尔出现建筑显示错位的BUG

11.修复门派功法预览说明中，护体功法反震效果数字显示错误的BUG

12.修复奇遇更换同道按钮出现错误的BUG

13.修复技艺总览显示6页书页的BUG

14.修复建筑规划后自然资源可能扩张到2*2的建筑上的BUG

15.修复在特定情况下遣离同道会报错的BUG

16.修复过月时，蛊虫正常消亡后依然在战斗中生效的BUG

17.修复群魔乱舞奇遇在过月时聚集失心人时发生错误的BUG

18.修复物品筛选的简繁切换可能造成显示错误的BUG

19.修复太吾与其互动对象在一次性转移多个可叠加的淬毒物品时发生错误的BUG

20.修复唬骗功法中检定偷师的成功率错误的BUG

21.修复各类敌对互动中，最后的逃跑阶段会二次判断能否成功的BUG，现在敌对互动能否成功，会从一开始就确定

22.修复过月通知中窃取道具的描述错误的BUG

23.修复获得物品后无法左键点击关闭的BUG

24.修复存档中出现被关押的死人导致坏档的BUG

25.修复减轻重量的精制效果说明中显示为增加重量的BUG

26.修复占多个地块的城市、门派的影响范围计算错误的BUG

27.修复产业中与多个资源相邻的资源产出建筑中，产出数量显示错误的BUG

28.修复武器说明中折骨箫（萧-箫）的名称错误、极乐神针的描述错误（神铁-神木）

29.修复战斗、较艺中队伍机略点数的计算比正确的要少的BUG

30.修复第一次进入战斗时战斗暂停的BUG

31.修复正练血童不死身在未达到战败条件时也会降低人物调息吐纳的BUG

32.修复青女履冰、凌六虚、天开流陨式、万花听雨式的逆练效果影响命中而非化解的BUG

33.修复常羲十二式正练重复施展后消耗蓄式数量错误的BUG

34.修复云龙九现腿由特效施展时，没有正确消耗身法或脚力的BUG（BUG修复后，对云龙九现腿的效果进行了调整，大幅减少触发效果所需的消耗）

35.修复某些特定情况下，人物在战斗中超过初始值的真气不会消散的BUG

优化调整：

1.功法效果调整：

1.1易筋经、玄微真术、太元玉女功、血童大法正练效果的真气增加由30大幅提高为60

1.2云龙九现腿在修复没有施展消耗的BUG后，大幅降低了效果施展的消耗，确保在准备充足的情况下，人物仍能踢出云龙现现现现现现现现现腿：

正练：此功法发挥十成威力后，运用者获得8次此效果：每当运用者连续前进0.2距离，此效果层数减少1层，如果敌人在此功法的攻击范围内，运用者仅需、仅能消耗10%的脚力从施展进度50%开始立即再次施展此功法攻击敌人，以此效果施展的此功法不会获得摧破效果层数

逆练：此功法发挥十成威力后，运用者获得8次此效果：每当运用者连续后退0.2距离，此效果层数减少1层，如果敌人在此功法的攻击范围内，运用者仅需、仅能消耗10%的脚力从施展进度50%开始立即再次施展此功法攻击敌人，以此效果施展的此功法不会获得摧破效果层数

1.3六牙四神足：

正练：战斗开始时，运用者获得0层此效果：每当运用者受到敌人的伤势程度不低于2的直接外伤时，此效果增加1层；此效果达到4层时，此功法的威力大幅增加，此效果达到6层时，消除运用者一半的外伤标记和重创标记，随后此效果恢复为0层

逆练：战斗开始时，运用者获得0层此效果：每当运用者受到敌人的伤势程度不低于2的直接内伤时，此效果增加1层；此效果达到4层时，此功法的威力大幅增加，此效果达到6层时，消除运用者一半的内伤标记和重创标记，随后此效果恢复为0层

1.4金刚护体神功不再变化所有的御体为御气，以避免有破绽的人物在开启护体时反而被薄纱：

正练：以此功法进行防御时，将运用者一半的御体暂时变化为御气，只要运用者受到敌人攻击的部位没有出现破绽，运用者免受敌人造成的任何直接外伤与破绽

1.5混元一气功不再变化所有的御气为御体，以避免被封穴的人物在开启护体时反而被薄纱：

正练：以此功法进行防御时，将运用者一半的御气暂时变化为御体，只要运用者受到敌人攻击的部位没有出现封穴，运用者免受敌人造成的任何直接内伤与封穴

1.6十二血童大阵所产生的替命指令，新增可以转移重创标记的效果（好同道有福同享，有难同当）：

正练：运用者助战的同伴在战斗中只能够获得为运用者分担大量外伤和重创的「替命」指令

逆练：运用者助战的同伴在战斗中只能够获得为运用者分担大量内伤和重创的「替命」指令

1.7相枢的特殊效果“万相核枢”新增与增伤效果一样的减伤效果：

相枢首次被击败时，将进入新的战斗阶段：敌人的轮回次数每比9次少1次，相枢对敌人造成的伤势程度就有极高的几率额外增加1层，敌人对相枢造成的伤势程度就有极高的几率额外减少1层

2.促织决斗时，对方押注的价值，将根据太吾的名誉变化，高名誉的太吾将能从促织决斗中获得更高的奖励：

2.1太吾的名誉越低，对方对太吾的信任也越高，对方押注的价值就会降低，最低为世界侵袭进度或对方身份品阶两者中更低的那一个

2.2太吾的名誉越高，对方对太吾的信任也越高，对方押注的价值就会提高，最高为对方原本的身份品阶

例1：太吾的名誉为誉满天下（最高），在世界侵袭进度为0时，与一阶的城主进行促织决斗，城主会以一阶的价值（最高）进行押注

例2：太吾的名誉为妖魔鬼怪（最低），在世界侵袭进度为0时，与一阶的城主进行促织决斗，城主会以九阶的价值（最低）进行押注

例3：太吾的名誉为默默无闻（居中），在世界侵袭进度为0时，与一阶的城主进行促织决斗，城主会以五阶的价值（居中）进行押注

（需要注意的是，对方的处世立场，仍会同调整前一样，影响对方押注的价值，请勿一概而论）

3.减缓真气消散的速度，提高我方获得真气和损耗敌人多余真气的效果的价值

4.为调息吐纳增加影响真气消散、真气恢复速度的说明

5.战斗评价说明中，以乘法影响战斗获得的历练、威望奖励的说明增加乘号的显示

6.调整奇遇召开的逻辑，让被召集的正在长途旅行中的人物能够更快的结束长途旅行，参加奇遇

7.调整大部分秘闻出现的几率，在动态几率的影响下，“价值不高”的秘闻的最低出现几率由1%下调到0.1%

8.秘闻公开所需要的人数由12人减少为10人（后续更新会全力解决秘闻过多导致的卡顿问题）

9.解毒药说明信息中新增对可解的中毒等级上限的提示

10.人物的中毒上限改为32000，不再根据人物的毒素抵抗计算

11.人物武学和技艺界面点击造诣进入详细时自动选中对应的筛选框

12.调整“帝昭语茯花”为不可转移、不可押注的特殊物品（目前通过正常游戏途经暂时不能获得此物品）

数据改动：

新增太吾与其互动对象一次性转移多个可叠加的淬毒物品的支持，如行囊、仓库、商店，新增了一些接口，

如果不是在前端通过ItemDisplayData的复数操作，比如在后端直接用ItemKey操作，则不受影响,

注意用相关的list参数方法时，里面每个ItemKey数量都是1，重复出现才表示复数，

修改后的TransferAllItems和新增的几个方法均是如此。

数据域——

1.Character:

TransferInventoryItemListWithDebt

2.Item:

DiscardItemList

3.Taiwu:

PutItemListIntoWarehouse

TakeOutItemListFromWarehouse

WarehouseAddList

WarehouseRemoveList

其他——

1.Inventory:

OfflineAdd(List<ItemKey> keyList)

OfflineRemove(List<ItemKey> keyList)

2.ItemDisplayData：

HasAnyPoison

GetItemKeyListFromPool

ReturnItemKeyListToPool

GetAllItemKeysFromPool

GetOperationKeyListFromPool

ChangePoisonData

PoisonEquals

游戏优化更新：