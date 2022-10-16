（注意事项）游戏更新之后，若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出等问题，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容；
添加新功能：建筑失火被焚毁
添加新功能，战时敌国会大量派遣细作，潜入玩家势力，并试图焚毁玩家势力工坊区
添加新机制：敌人军阵迫近都城近郊，出现敌情定位
添加新机制：敌国会尝试派遣刺客，潜入刺杀玩家势力的君后及君主的侧室成员
新功能添加：烽火台建筑在拓展地图迷雾的基础上，加入敌情即使探查与预警功能
玩家势力主动让被灭的诸侯复国时，添加复国势力会自动成为玩家势力的附庸国的功能
修复AI发起强迫附庸时的邦交界面反应失效BUG
修复已经灭亡的势力，继续派遣刺客刺杀玩家势力的君主的BUG
修复先前版本中，玩家发起争霸之战时，选择放弃诸侯大战但继续存在争霸AI的问题
*机制变更：建造新城邑时，从原来的只从都城迁徙五千人口到新城邑，变为从全国所有城邑中迁徙人口
春秋 update for 16 October 2022
2022年10月16日版本更新说明
（注意事项）游戏更新之后，若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出等问题，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容；
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