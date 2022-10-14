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WasteLand Express 废土快递 update for 14 October 2022

新功能玩法更新

Share · View all patches · Build 9722957 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【拖车】
可以前往拖车镇研发和装配新的拖车



共有六种类型拖车可装配

【boss级丧尸】
增加了数种boss级丧尸
[注：此功能仅对新档有效]



boss战可随时撤退
击杀boss级丧尸可以降低全图感染区范围（与boss强度相关）

【其他优化】
防御力对受伤的抗性现在在事件中也生效
修复了轮胎升级后不会损坏的bug
修复了传奇品质制品无法交货
修复了下车队员无法再出现在酒馆的bug

Changed files in this update

Depot 1831251
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