【拖车】

可以前往拖车镇研发和装配新的拖车







共有六种类型拖车可装配



【boss级丧尸】

增加了数种boss级丧尸

[注：此功能仅对新档有效]







boss战可随时撤退

击杀boss级丧尸可以降低全图感染区范围（与boss强度相关）

【其他优化】

防御力对受伤的抗性现在在事件中也生效

修复了轮胎升级后不会损坏的bug

修复了传奇品质制品无法交货

修复了下车队员无法再出现在酒馆的bug