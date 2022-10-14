10月14日更新说明

各位玩家好~我是《勇者之书》的制作人Gtc，又到了快乐的周五啦~

好久不见超想你们！

先给大家汇报一下进度，这个月我们正在尽全力制作《勇者之书》的新内容，忙的有些焦头烂额，很多宣发上的事完全顾不上（之前看到群里有玩家吐槽说勇书比起其他国产单机完全没热度hhhh）但为了在本月的月底前让大家有新的东西玩，我觉得一切都是值得的。

今天带来的是定期更新，以下是本次更新内容：

新增：

单击敌方后会也出现 派系攻击范围 了

了 在冒险的过程中也可以查看 纹章图鉴 了

了 为了新玩家们更好的了解游戏内容，第一次失败或者胜利后，弹出引导式天赋教程

调整：

刺客-基础技：毒刃 效果重做

原效果： 对敌方造成80%伤害，并附加5层中毒 对敌方造成100%伤害，并附加7层中毒 对敌方造成150%伤害，并附加9层中毒和2层易伤



改为：

对目标进行2次50%伤害毒刃打击，每次附带3中毒

对目标进行2次80%伤害毒刃打击，每次附带5中毒

对目标进行3次100%伤害毒刃打击，每次附带7中毒

牧师-基础技：灵力灌注 3级删除了无视释放距离，改为十字范围内群体生命恢复

为了让前期更平滑的过度，调整了基础职业的移动距离，转职后不再增加移动距离

剑士天赋：【连打】居合状态下的闪避率提升20%上调至30%

在对决攻击时触发的增益效果“连击”敌方会正确的反击了

第一章地图的神秘事件不再会遇到地牢战斗了

BUG修复：