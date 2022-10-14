【测试版本0.9.2.513】10.14更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

开启了化神期的神仙斗法

现在渡劫成功后，化神期的神仙斗法会正常开放了。

之前渡劫成功过的存档可能需要再次渡劫一次以开启神仙斗法。 现在炼丹时会根据你使用的丹炉更换炼丹界面的丹炉形象。

优化：

渡劫优化

① 斩的剑气需求从5000下降至3000

② 化神大圆满的减伤上调为12%

③ 蓄的基础效果下调为900，上限为1000（但因为修复了之前连第一段伤害吃不到蓄力加成的bug，所以总体伤害区别不大）

④ 修复了滞的真实伤害没有生效的bug

⑤ 罡雷劫对每损失1%血量的目标额外造成2%的伤害下调为1%

⑥ 略微下调的雷劫的总伤害 优化了洞府取名功能的ui

美化了一下ui，同时还可以在给洞府命名时随机名字了。 提升了前期公孙季剧情获得的好感度。

Bug修复：

修复了在海岛闭关的时候，会判定成在宁州，渡劫时会触发回宁州的分支的bug。 修复了探查别人时按快速读档F8会导致游戏卡死的bug 修复了快速战斗后按esc键关闭战斗结算页面会导致部分对话错误和任务失败的bug 修复了渡劫时的仙术“连”会少计算一段蓄力加成的bug 修复了洞府药田右键拖动药草的0.2秒内点左键会卡柱图标的bug 修复了感应毒时没有显示实时进度的bug 修复了一些文案错误

本周碎碎念：

本周的碎碎念由觅长生wiki站长残天承包→ →

在残天大佬的爆肝下，渡劫相关的专题攻略站已经初步完成了。

渡劫专题站诱导链接：

https://wiki.biligame.com/mcs/%E6%B8%A1%E5%8A%AB

欢迎大家前去围(tiao)观(xi)

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案