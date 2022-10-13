【221013】新增重载炉

** 新增在四象城里的常驻商店类型——重载炉：可以将两张没用的技能合成另外一张同品质的随机技能

新增对存档的备份处理，避免操作不当引起坏档后无法恢复

新增对存档名字的提示，避免操作不当而误删了其他存档

修复部分不当操作引起的存档崩溃问题

修复99级后吃雪莲仍能升级的BUG

优化部分游戏表现

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