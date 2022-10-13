 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

小虎传：大菠萝深渊 update for 13 October 2022

【221013】新增重载炉

Share · View all patches · Build 9714031 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

** 新增在四象城里的常驻商店类型——重载炉：可以将两张没用的技能合成另外一张同品质的随机技能
新增对存档的备份处理，避免操作不当引起坏档后无法恢复
新增对存档名字的提示，避免操作不当而误删了其他存档
修复部分不当操作引起的存档崩溃问题
修复99级后吃雪莲仍能升级的BUG
优化部分游戏表现

欢迎加群854039102讨论~

Changed files in this update

Depot 1945231
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.
Open link